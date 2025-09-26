Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα του με ένα χιουμοριστικό τρόπο και σήμερα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τους δύο ηλικιωμένους κυριούς να συνομιλούν αλλά να αντιμετωπίζουν προβλήματα βαρηκοίας.
Και στο τέλος αυτής της δύσκολης επικοινωνίας ο ένας εκ των δύο να λέει «Λοιπόν, σήμερα το πρωί που ξύπνησα είναι βουλωμένα τα αυτιά μου».
Το σημερινό σκίτσο
