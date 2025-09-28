Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια μέρα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε πένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο σαλόνι του.

«Γύρισες;»… «Τι κάνει η φίλη σου η Μαρία;», λέει ο άνδρας στη σύζυγό του.

«Τι να κάνει;… Ψάχνει τον δολοφόνου του άντρα της!», απαντά εκείνη.

«Μα, ο άντρας της ζει», της απαντά αυτός γεμάτος απορία.

«Ακριβώς, ψάχνει κάποιον να τον σκοτώσει», του απαντά η γυναίκα.

Τα ευτυχισμένα ζευγάρια τσακώνονται και… ευτυχισμένα, σύμφωνα με την επιστήμη

Ας το πιάσουμε από την αρχή: μιλάμε για σχέσεις – ή μάλλον, θα αφήσουμε την επιστήμη να μας καθοδηγήσει. Ένα ζήτημα περίπλοκο, με πολλές αποχρώσεις, που δύσκολα χωράει σε «μία συνταγή για όλους». Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις είναι απλές – όταν βρεις το κατάλληλο πρόσωπο, όλα ρέουν φυσικά. Άλλοι πάλι θεωρούν πως οι σχέσεις είναι γεμάτες δυσκολίες, αφού κουβαλάμε μαζί μας εγωισμούς, πληγές και ανασφάλειες.

Ίσως η αλήθεια βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία, πάντως, είναι να δούμε τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί για το πώς λειτουργούν τα ζευγάρια που δηλώνουν ευτυχισμένα. Και πιο συγκεκριμένα: με ποιον τρόπο τσακώνονται;

Ο Benjamin Karney, καθηγητής στο UCLA και ειδικός σε θέματα σχέσεων, εξηγεί ότι υπάρχουν τρεις πρακτικές που χαρακτηρίζουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια ακόμα και όταν συγκρούονται:

Ακούνε αντί να αντιδρούν

Το μεγαλύτερο λάθος σε μια ένταση είναι οι παρορμητικές αντιδράσεις, που γρήγορα ανάβουν τα αίματα. Οι καβγάδες είναι αναπόφευκτοι· η ουσία είναι να μάθουμε να «μαλώνουμε σωστά». Ο τρόπος που θα εκφράσουμε το πρόβλημα και το ύφος της συζήτησης κάνουν τη διαφορά. Αν επιλέξουμε ήπιο τόνο και αφήσουμε τις προσβολές έξω, τότε το έδαφος γίνεται πρόσφορο για λύση. Χρειάζεται όμως κι ένας σύντροφος που θα εκτιμήσει αυτή την επιλογή και δεν θα την εκμεταλλευτεί.

Επενδύουν στην ενσυναίσθηση

Είναι εύκολο να μένουμε κολλημένοι στα δικά μας συναισθήματα. Όμως, οι ισορροπημένες σχέσεις στηρίζονται στην ικανότητα να «μπαίνουμε στα παπούτσια» του άλλου. Το να ακούμε με προσοχή, χωρίς να βιαζόμαστε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, είναι καθοριστικό. Μόνο έτσι μπορούμε μετά να μοιραστούμε με ειλικρίνεια τα δικά μας συναισθήματα, τα οποία με τη σειρά τους αξίζουν να ακουστούν.

Λύνουν ένα ζήτημα κάθε φορά

Οι καβγάδες που αναμειγνύουν πολλά θέματα καταλήγουν συχνά σε φαύλους κύκλους. Αντίθετα, τα ζευγάρια που είναι πραγματικά ευτυχισμένα βάζουν όρια και προτεραιότητες: αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα τη φορά, ώστε να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος.