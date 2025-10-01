Αρκάς: Οι ευχές για τον Οκτώβρη
Ο Αρκάς μας εύχεται καλό μήνα.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Οκτώβρη να κρατά μανταρίνια και μαζί με τον «καλό μήνα» να λέει:
«Φέρνειθ μανταρίνια χωρίθ κουκούτθια; αυτά που τα λένε θαν μια θεία του μπαμπά μου;»
Το σημερινό σκίτσο
