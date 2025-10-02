Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας παρουσιάζει έναν άνδρα, ο οποίος σηκώνοντας το χέρι του λέει:
«Για να πηγανίνει καλά η μέρα σας, κάθε πρωί να δίνετε στο μυαλό σας έναν κατάλογο με τα πράγματα και τους ανθρώπους που δεν πρέπει να ασχοληθεί».
Το σημερινό σκίτσο
