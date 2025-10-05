Αρκάς: Η τοξική καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια μέρα ο Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε το γνωστό ζευγάρι ηλικιωμένων να ανταλλάσσει, για ακόμη μια φορά, λόγια… τοξικά.

«Θέλω διαζύγιο!», αναφωνεί η γυναίκα κρατώντας στο χέρι της ένα φλυτζάνι.

«Μη λες κουταμάρες! Διαζύγιο μετά από εξήντα πέντε χρόνια γάμου;… Τώρα πια μόνο ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει!», την διορθώνει ο κύριος καθισμένος στον παλιό, πράσινο καναπέ.

«Εντάξει!… Πιες το τσάι που σου’ φτιαξα!», λέει η γυναίκα – υπονοώντας πως κάτι έχει ρίξει μέσα στο ρόφημα.

Είστε έτοιμοι να πάρετε διαζύγιο;

Όπως όλοι γνωρίζουν, τα χρήματα συχνά έχουν σημασία κατά τη διάρκεια ενός διαζυγίου. Ωστόσο, παρά την προσοχή που δίνεται στα οικονομικά ζητήματα, οι σύζυγοι που χωρίζουν συχνά διαπράττουν τα ίδια οικονομικά λάθη.

«Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια λάθη συχνά τα μετανιώνουν μακροπρόθεσμα, επειδή μπορεί να είναι μη αναστρέψιμα», λέει στην Wall Street Journal, η Bari Weinberger, ειδικός σε θέματα διαζυγίου και οικογένειας.

Τα πέντε λάθη που δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε διαζύγιο

Και τα δύο φύλα μπορούν να υποστούν συνεχή οικονομική ζημία από διαλυμένους γάμους, αν και οι γυναίκες είναι γενικά οι πιο ευάλωτες επειδή τείνουν να κερδίζουν λιγότερα.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο δαπανηρά οικονομικά λάθη που κάνουν οι άνθρωποι όταν παίρνουν διαζύγιο, σύμφωνα με δικηγόρους και οικονομικούς εμπειρογνώμονες – και τα μαθήματα που μπορείτε να πάρετε από αυτά.

1. Ξοδεύετε πάρα πολλά χρήματα

Τα μεγάλα έξοδα είναι ένα συνηθισμένο λάθος μετά το τέλος του γάμου. Μερικοί πρώην σύζυγοι χρησιμοποιούν μεγάλα ποσά διαζυγίου για εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ άλλοι αγοράζουν είδη πολυτελείας, όπως απρόσιτα καινούργια αυτοκίνητα, για να ανακουφίσουν τον πόνο ενός τεταμένου χωρισμού.

Η βιασύνη στην αγορά κατοικίας είναι ένα άλλο συνηθισμένο λάθος. Η σύμβουλος διαζυγίων Λίζα Κάλντγουελ ενθαρρύνει τους συντρόφους που βρίσκονται σε διάσταση να αναβάλουν την αγορά κατοικίας μέχρι να σταθεροποιηθούν η ζωή και τα οικονομικά τους.

Μεταξύ των οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζετε αν αγοράσετε σπίτι πολύ νωρίς: Μπορεί να πληρώσετε υπερβολικά από επείγουσα ανάγκη να ξεκινήσετε από την αρχή ή να μείνετε άστεγοι, περιορίζοντας την οικονομική σας ευελιξία, λέει η Κάλντγουελ, συνιδρύτρια της SAS for Women, μιας εταιρείας που βοηθά γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα ζευγάρια αγνοούν τους κινδύνους των δαπανηρών εξόδων λίγο πριν ο γάμος τους καταρρεύσει οριστικά. Οι πολυτελείς διακοπές, τα ακριβά δώρα, οι αγορές σπιτιού και τα νέα κοινά χρέη κατά τη διάρκεια ενός επικείμενου χωρισμού μπορούν να γίνουν δαπανηρά βάρη που περιπλέκουν τη διαίρεση των συζυγικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του διαζυγίου,

2. Δεν λαμβάνετε υπόψη τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία

Μερικοί σύζυγοι αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία πριν από την υποβολή αίτησης διαζυγίου και την υποβολή υποχρεωτικών οικονομικών δηλώσεων, ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν πλεονέκτημα σε έναν συμβιβασμό.

Μια συνηθισμένη τακτική περιλαμβάνει την παροχή χρημάτων σε φίλους ή συγγενείς για φύλαξη μέχρι να οριστικοποιηθεί ο χωρισμός. Η Mirtha Valdes Martin, πιστοποιημένη λογίστρια στο Ormond Beach της Φλόριντα, βλέπει τακτικά ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν αυτό το κόλπο.

Είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρεθούν κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία εάν τα ζευγάρια διατηρούν μέρος ή όλα τα οικονομικά τους χωριστά.

Μπορείτε να αποκαλύψετε κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία προσλαμβάνοντας έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ ή έναν εγκληματολόγο λογιστή.

3. Αφήνετε τα συναισθήματα να παρατείνουν τη διαδικασία – και το κόστος

Οι συναισθηματικές διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών, την περιουσία ή και τα δύο μπορούν να διογκώσουν περαιτέρω το κόστος ενός διαζυγίου παρατείνοντας τη διαδικασία.

Σκεφτείτε κάποιους που έχουν ξοδέψει χιλιάδες δολάρια σε δικαστικά έξοδα για ένα παρατεταμένο διαζύγιο.

Υπήρχε περίπτωση γυναίκας που λέει ότι απέκτησε την επιμέλεια των δύο παιδιών της και έλαβε ένα εξαψήφιο ποσό. Αλλά αυτά τα χρήματα δαπανήθηκαν για την εξόφληση χρεών -συμπεριλαμβανομένων έξι πιστωτικών καρτών που είχαν εξαντληθεί- χρέη που είχε συσσωρεύσει επειδή το διαζύγιο πήρε τόσο πολύ χρόνο.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν: Συντομεύστε τη διαδικασία

4. Διαχειρίζεστε κακώς τα μη ρευστοποιήσιμα συζυγικά περιουσιακά στοιχεία

Τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία —όπως οι μετοχικές επιλογές, οι ατομικοί συνταξιοδοτικοί λογαριασμοί και τα ακίνητα— συχνά αποτελούν μεγάλο μέρος των διακανονισμών διαζυγίου.

Ωστόσο, τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία συχνά δεν μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε μετρητά χωρίς να χάσουν αξία.

Η πώλησή τους μπορεί επίσης να είναι δαπανηρή λόγω των τελών συναλλαγής ή, σε περίπτωση πρόωρων αναλήψεων από τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, των πρόσθετων φόρων και κυρώσεων. Επιπλέον, μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί αγοραστής.

Όλα αυτά περιπλέκουν την κατανομή τους σε έναν διακανονισμό διαζυγίου.

Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ενός ζευγαριού για να παραιτηθεί ο ένας σύζυγος από οποιαδήποτε αξίωσή του.

Σε αυτή την περίπτωση, «μπορεί πράγματι να αξίζει να περιμένουμε μέχρι να αποκτηθούν, να ωριμάσουν ή να μπορέσουν να πωληθούν» χωρίς να υποστεί ζημία ή να επιβαρυνθεί με σημαντικά τέλη ή φόρους, λένε οι ειδικοί.

5. Υποτιμάτε τα έξοδα διαβίωσης μετά το διαζύγιο

Οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να έχουν δύο εισοδήματα για να καλύπτουν τα έξοδα του νοικοκυριού συχνά υποτιμούν το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν μόνοι τους. Αυτό περιλαμβάνει τη στέγαση, την ασφάλιση υγείας, την οικογενειακή συμβουλευτική μετά το διαζύγιο, τα γεύματα σε εστιατόριο, τη φροντίδα των παιδιών και άλλες υπηρεσίες.

Η Άλισον Μάγιερς από το Φρέντσγουντ του Τέξας αντιμετώπιζε περιστασιακά προβλήματα στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας μετά το διαζύγιό της. Λέει ότι της έκοψαν το ρεύμα περίπου έξι φορές μεταξύ 2018 και 2023.

Ο Ρικ Τζόουνς, διευθύνων σύμβουλος της Goldberg Jones, μιας δικηγορικής εταιρείας διαζυγίων στο Σιάτλ που επικεντρώνεται σε άνδρες, λέει ότι ορισμένοι «πατέρες που πληρώνουν πλήρη ή μερική διατροφή δεν προβλέπουν το πρόσθετο κόστος που θα έχει ένα σπίτι αρκετά μεγάλο για τις επισκέψεις των παιδιών τους».