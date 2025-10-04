Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου με ένα μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα των ζώων
Ο Αρκάς στο σημερινό του σκίτσο στέλνει ένα μηνυμα για το ζώα.
Ο Αρκάς καλημερίζει το Σαββατοκύριακο με ένα αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα των ζώων που είναι η 4η Οκτωβρίου.
«Δεν με νοιάζει αν τα ζώα μπορούν να σκεφτούν με νοιάζει ότι μπορούν να υποφέρουν».
Τζέρεμι Μπένθαμ
