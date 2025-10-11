Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Για ακόμα μέρα μας καλημερίζει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε μια γυναίκα κι έναν άνδρα στο κρεβάτι να συνομιλούν.

«Χειμωνιάζει και τον φοβάμαι τον χειμώνα!», λέει ο άνδρας στη γυναίκα δίπλα του συνοφρυωμένος. «Το κρύο μπορεί να με σκοτώσει», εξηγεί.

Τότε η γυναίκα του απαντά: «Γι’ αυτό ανέλαβα τη διαχείριση της πολυκατοικίας!»

«Γιατί», ρωτά ο άνδρας γεμάτος απορία.

«Για να μην ανάβω το καλοριφέρ!», του απαντά με χιούμορ βγαλμένο από μαύρη κωμωδία.

Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με βάση τις τρέχουσες διεθνείς τιμές, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται φέτος να διαμορφωθεί κοντά στα περσινά επίπεδα, με τη διάθεσή του στην αγορά να ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος για τους καταναλωτές θα κινηθεί κάτω από το όριο του 1,15 ευρώ ανά λίτρο.

Πρώτες εκτιμήσεις

Η φετινή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σε λίγες μέρες, με τις τιμές να εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα. Η τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, υπολογίζεται μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024. Το τελικό ύψος θα καθοριστεί τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Από 1η Ιανουαρίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε 19 επιπλέον ακριτικά νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται μείωση περίπου 7 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο ήδη μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17% (αντί 24%) εφαρμόζεται σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, ενώ επεκτείνεται σε νησιά όπως οι Λειψοί, Τήνος, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Ικαρία, Σύμη, Πάτμος, Νίσυρος, Φούρνοι, Οινουσσες, Ψαρά και άλλα μικρότερα. Η μείωση αναμένεται να ωφελήσει όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και τα προϊόντα και υπηρεσίες των τοπικών αγορών, εφόσον μετακυλιστεί στις τελικές τιμές.

Το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025–2026. Το βοήθημα αφορά όλα τα είδη θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα) και θα δοθεί με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως πέρυσι.

Τα ποσά του επιδόματος θα κυμανθούν από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο 1.200 ευρώ, ενώ πέρυσι χορηγήθηκαν συνολικά 200 εκατ. ευρώ σε περίπου 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για ζευγάρια ή συζύγους με σύμφωνο συμβίωσης, και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί. Στα περιουσιακά κριτήρια, το όριο αντικειμενικής αξίας ορίζεται σε 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για ζευγάρια χωρίς παιδιά, με αύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έτσι, η φετινή περίοδος διαφαίνεται χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, αλλά με ελπίδες για ελαφρύτερο ενεργειακό κόστος στα νησιά και στα νοικοκυριά που θα επωφεληθούν από το επίδομα.