Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με τον δικό του τρόπο

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Για ακόμα μέρα μας καλημερίζει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε μια γυναίκα κι έναν άνδρα στο κρεβάτι να συνομιλούν.

«Χειμωνιάζει και τον φοβάμαι τον χειμώνα!», λέει ο άνδρας στη γυναίκα δίπλα του συνοφρυωμένος. «Το κρύο μπορεί να με σκοτώσει», εξηγεί.

Τότε η γυναίκα του απαντά: «Γι’ αυτό ανέλαβα τη διαχείριση της πολυκατοικίας!»

«Γιατί», ρωτά ο άνδρας γεμάτος απορία.

«Για να μην ανάβω το καλοριφέρ!», του απαντά με χιούμορ βγαλμένο από μαύρη κωμωδία.

Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Με βάση τις τρέχουσες διεθνείς τιμές, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται φέτος να διαμορφωθεί κοντά στα περσινά επίπεδα, με τη διάθεσή του στην αγορά να ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος για τους καταναλωτές θα κινηθεί κάτω από το όριο του 1,15 ευρώ ανά λίτρο.

Πρώτες εκτιμήσεις

Η φετινή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σε λίγες μέρες, με τις τιμές να εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα. Η τιμή εκκίνησης, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, υπολογίζεται μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,10 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024. Το τελικό ύψος θα καθοριστεί τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Από 1η Ιανουαρίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε 19 επιπλέον ακριτικά νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται μείωση περίπου 7 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο ήδη μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17% (αντί 24%) εφαρμόζεται σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, ενώ επεκτείνεται σε νησιά όπως οι Λειψοί, Τήνος, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Ικαρία, Σύμη, Πάτμος, Νίσυρος, Φούρνοι, Οινουσσες, Ψαρά και άλλα μικρότερα. Η μείωση αναμένεται να ωφελήσει όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και τα προϊόντα και υπηρεσίες των τοπικών αγορών, εφόσον μετακυλιστεί στις τελικές τιμές.

Το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025–2026. Το βοήθημα αφορά όλα τα είδη θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα) και θα δοθεί με τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως πέρυσι.

Τα ποσά του επιδόματος θα κυμανθούν από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο 1.200 ευρώ, ενώ πέρυσι χορηγήθηκαν συνολικά 200 εκατ. ευρώ σε περίπου 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν στα 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για ζευγάρια ή συζύγους με σύμφωνο συμβίωσης, και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση ανά παιδί. Στα περιουσιακά κριτήρια, το όριο αντικειμενικής αξίας ορίζεται σε 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για ζευγάρια χωρίς παιδιά, με αύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έτσι, η φετινή περίοδος διαφαίνεται χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, αλλά με ελπίδες για ελαφρύτερο ενεργειακό κόστος στα νησιά και στα νοικοκυριά που θα επωφεληθούν από το επίδομα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι' αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι

Ο προπονητής της Νάπολι Αντόνιο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ ενώ οι Αλέγκρι, Γκασπερίνι παίρνουν από 5 εκατ. ευρώ

Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Τα μηνύματα της παρουσίας Καραμανλή στην εκδήλωση Στυλιανίδη και η θεσμική κριτική που θα συνεχίσει να ασκεί στο Μαξίμου. H απουσία του διαγραφέντα Σαμαρά που σηματοδοτεί τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ. Το μπρα ντε φερ του Κυρ. Μητσοτάκη με τον τελευταίο.

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»

Η Ταράτσα άλλαξε αρκετά μορφή με τα χρόνια. Προσαρμόστηκε, εξελίχτηκε, άνοιξε την ομπρέλα της σε όλο και μεγαλύτερο κοινό και έφτασε το 2025 και κλείνει πανηγυρικά (ίσως και για πάντα, ποιος ξέρει) μετά από αλλεπάλληλα sold out.

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό

Τι πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε «γερασμένα» κτίρια - Ποια είναι τα πιο ευάλωτα - «Χοντρικά άνω του 70% των κτιρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα»

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

