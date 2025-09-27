Κοντά στα περυσινά επίπεδα διαμορφώνεται – με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών – η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου στην αγορά θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθούν χαμηλότερα από το όριο του 1,15 ευρώ το λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη ΔΕΘ, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30 % σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 17 % αντί για 24 % ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο) και από 1-1-2026 επεκτείνεται στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης (μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά).

Αντίστοιχη θα είναι η ωφέλεια και για τα λοιπά καύσιμα, όπως και για το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στις τοπικές αγορές, εφόσον βέβαια η μείωση του φόρου μετακυλισθεί στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Το επίδομα θέρμανσης

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), MyΘέρμανση, για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026.

Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

Πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά κοντά στα 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Όπως όλα δείχνουν, τα ποσά αλλά και τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος δεν θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με την περσινή περίοδο, διατηρώντας το πλαίσιο που ίσχυσε το 2024-2025.

Έτσι, το επίδομα για τους δικαιούχους θα κυμανθεί από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο θα παραμείνει στις 16.000 ευρώ για άγαμους και χήρους, στις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες θα φτάνει τις 29.000 ευρώ με προσαυξήσεις για κάθε παιδί.

Στα περιουσιακά κριτήρια, το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα παραμείνει στις 200.000 ευρώ για άγαμους και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με αύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πηγή: ΟΤ