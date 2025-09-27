newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πετρέλαιο θέρμανσης: Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:06

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμή εκκίνησης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Κοντά στα περυσινά επίπεδα διαμορφώνεται – με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών – η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου στην αγορά θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθούν χαμηλότερα από το όριο του 1,15 ευρώ το λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου.

Επιπλέον, από 1ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν στη ΔΕΘ, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30 % σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, 17 % αντί για 24 % ισχύει ήδη σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο) και από 1-1-2026 επεκτείνεται στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης. Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης (μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά).

Αντίστοιχη θα είναι η ωφέλεια και για τα λοιπά καύσιμα, όπως και για το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται και υπηρεσιών που παρέχονται στις τοπικές αγορές, εφόσον βέβαια η μείωση του φόρου μετακυλισθεί στις τελικές τιμές καταναλωτή.

Το επίδομα θέρμανσης

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), MyΘέρμανση, για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026.

Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).

Πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά κοντά στα 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Όπως όλα δείχνουν, τα ποσά αλλά και τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος δεν θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με την περσινή περίοδο, διατηρώντας το πλαίσιο που ίσχυσε το 2024-2025.

Έτσι, το επίδομα για τους δικαιούχους θα κυμανθεί από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο θα παραμείνει στις 16.000 ευρώ για άγαμους και χήρους, στις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες θα φτάνει τις 29.000 ευρώ με προσαυξήσεις για κάθε παιδί.

Στα περιουσιακά κριτήρια, το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας θα παραμείνει στις 200.000 ευρώ για άγαμους και στις 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με αύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο