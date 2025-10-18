Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββατοκύριακου
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με αρκετό χιούμορ.
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
- Εντυπωσιακό - Τα Ιωάννινα έχουν τον ίδιο αριθμό ειδών πεταλούδας με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
- Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
- Σε απόγνωση λόγω ευλογιάς και ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες και κτηνοτρόφοι – Έρχονται κινητοποιήσεις
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας εύχεται «καλό σαββατοκύριακο μέσα από τη θάλασσα, με το σχόλιο: «καλές βουτιές σε όσους συνεχίζουν».
Έτσι βλέπουμε έναν άνδρα να έχει γίνει μωβ από το κρύο και να απαντά στην ερώτηση: «είναι κρύα;» και εκείνος να λέει «μπα, μια χαρά».
Το σημερινό σκίτσο
- Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
- Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
- Ο D3lta τραγουδάει για μια γενιά που παλεύει να νιώσει και να αντισταθεί
- Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες
- Food Waste – Greece in Top 3 in EU
- Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις