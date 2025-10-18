Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββατοκύριακου

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας εύχεται «καλό σαββατοκύριακο μέσα από τη θάλασσα, με το σχόλιο: «καλές βουτιές σε όσους συνεχίζουν».

Έτσι βλέπουμε έναν άνδρα να έχει γίνει μωβ από το κρύο και να απαντά στην ερώτηση: «είναι κρύα;» και εκείνος να λέει «μπα, μια χαρά».

Το σημερινό σκίτσο