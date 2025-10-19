Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του.
Ο Αρκάς στο σκίτσο του μας λέει με μεγάλα γράμματα: «Η Ελλάδα ποτέ δεν μαθαίνει».
Το σημερινό σκίτσο
