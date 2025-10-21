Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Στο σημερινό σκίτσο του ο Αρκάς μας δείχνει το κορίτσι στο κρεββάτι και ο πατέρας της να της διαβάζει το παραμύθι. Τελειώνοντας την ανάγνωση της λέει: «και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Και το κορίτσι νευριασμένο απαντά στον πατέρα του:

«Με ποιο δικαιώμα ζήσαμε εμείς καλύτερα;»

Το σημερινό σκίτσο