Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς προετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή να κάθονται σκεπτόμενοι.
Παρασκευή: Ποιος πάει τώρα για δουλειά, ρε γαμώτο;
Σάββατο: Μην πας. Κάνε την άρρωστη, να ψήσουμε και τη Δευτέρα να φύγουμε πενθήμερο.
