Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή να κάθονται σκεπτόμενοι.

Παρασκευή: Ποιος πάει τώρα για δουλειά, ρε γαμώτο;

Σάββατο: Μην πας. Κάνε την άρρωστη, να ψήσουμε και τη Δευτέρα να φύγουμε πενθήμερο.