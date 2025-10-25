Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη να τον ζωγραφίζει ο φίλος του και να του λέει:

«Φροφίλ, να με κάνεις για να μην φαίνονται μεγάλα τα αυτιά μου.»

Και εκείνος ζωγραφίζοντας τον, με μεγάλα αυτιά όμως να του λέει:

«Μην κουνιέθαι».

Το σημερινό σκίτσο