Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
Ο Αρκάς μας στέλνει την καλημέρα του με πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Θανασάκη να τον ζωγραφίζει ο φίλος του και να του λέει:
«Φροφίλ, να με κάνεις για να μην φαίνονται μεγάλα τα αυτιά μου.»
Και εκείνος ζωγραφίζοντας τον, με μεγάλα αυτιά όμως να του λέει:
«Μην κουνιέθαι».
Το σημερινό σκίτσο
