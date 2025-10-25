Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.
Με στόχο το «επτά στα επτά» στο φετινό πρωτάθλημα αγωνίζεται, το Σάββατο (25/10), η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή.
Στις 16:30 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Αθηναϊκό, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.
«Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι»
Δηλώσεις:
Ντιόγκο Βαλέριο: «Συνεχίζουμε την πορεία μας στο πρωτάθλημα και παίζουμε εναντίον μιας πολύ καλής ομάδας, του Αθηναϊκού, που παίζει πολύ καλά και έχει καλά αποτελέσματα έως τώρα. Παρόλα αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να παίξουμε όπως ξέρουμε και να πάρουμε, μπροστά στους φιλάθλους μας, δύο ακόμα βαθμούς στο πρωτάθλημα».
