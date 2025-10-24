Υπερθεάμα: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Πανδαισία γκολ στο Europa League, με τις ομάδες να χαρίζουν πλούσιο θέαμα στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς».

Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ με 4-3. Δύο γκολ ο Ζίβκοβιτς (23’, 74’), από ένα οι Μεϊτέ (18’) και Κωνσταντέλιας (42’).

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην Ολλανδία με τον Σβιντέρσκι (18’), αλλά η Φέγενορντ γύρισε τούμπα το παιχνίδι με τους Ριντ (45+3’), Μούσα (55’) και Λάριν (90’) και πήρε τη νίκη με 3-1.

Μεγάλη εμφάνιση και τρίποντο για την Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στην Πόρτο, με τους Reds να επικρατούν των Πορτογάλων με 2-0. Ο Γκιμπς – Γουάιτ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό και ο Ιγκόρ Ζέσους στο 77’ σφράγισε το τρίποντο για τη βρετανική ομάδα.

Η Γιουνγκ Μπόις κέρδισε την Λουντογκόρετς με 3-2. Ραβελόσον στο 45’, Φάσναχτ στο 53’ και Μεντία στο 63’ τα τέρματα για τους νικητές.

Εντός έδρας νίκη για την Θέλτα κόντρα στην Νις με 2-1, χάρη στα γκολ των Άσπας (2’) και Ιγκλέσιας (75’).

Ισοπαλία στη Σουηδία, με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ να ισοφαρίζει στο τέλος την Μάλμε σε 1-1.

«Πάρτι» για την Μίντιλαντ κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους Δανούς να διαλύουν τους Ισραηλινούς με 3-0. Δύο γκολ ο Φρανκουλίνο (44’, 84’), ένα ο Μπίλινγκ (71’).

Έκπληξη στην Ιταλία, με την Βικτόρια Πλζεν να κερδίζει την Ρόμα με 2-1. Αντού στο 20’ και Σουάρε στο 22’ τα γκολ για τους θριαμβευτές Τσέχους.

Η Σέλτικ επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Στουρμ Γκρατς, με τον Σκέιλς στο 61’ να ισοφαρίζει σε 1-1 και τον Νίγκρεν στο 64’ να δίνει τη νίκη στους Σκωτσέζους.

Η Φράιμπουργκ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Ουτρέχτη και επικράτησε με 2-0. Σουζούκι στο 20’ και Γκριφό στο 45’ τα γκολ.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Βέλγιο ανάμεσα στην Γκενκ και την Μπέτις, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε την έκπληξη απέναντι στην Άστον Βίλα και επικράτησε με 2-1. Οι Βρετανοί προηγήθηκαν με τον Γκεσάν (4’), αλλά οι Ολλανδοί έκαναν την ανατροπή με τους Σουράι (42’) και Ντέιλ (61’).

Η Λιόν επικράτησε με 2-0 της Βασιλείας. Τολισό στο 3’ και Μορέιρα στο 90’ τα γκολ για τη γαλλική ομάδα.

Τρίποντο για την Μπράγκα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με τους Πορτογάλους να κερδίζουν τους Σέρβους με 2-0, χάρη στα γκολ των Ναβαρο (22’) και Ντόρζελες (72’).

Σημαντική εντός έδρας νίκη για την Μπραν απέναντι στην Ρέιντζερς με 3-0. Τα γκολ πέτυχαν οι Κόρνβιγκ (40’), Σόρενσεν (55′) και Χολμ (79′).

Χορταστικό παιχνίδι στην Αυστρία, με την Φερεντσβάρος να κερδίζει την Σάλτσμπουργκ με 3-2. Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Βάργκα (50’), Ζακάριασεν (56’) και Ντέλε (58’), ενώ για τους ηττημένους σκόραραν οι Μπααντού (13’) και Βέρτεσεν (72’).

Διπλό για την Μπολόνια στο Βουκουρέστι, με την ομάδα του Λυκογιάννη να επικρατεί της Στεάουα με 2-1. Όντγκααρντ στο 9’ και Νταλίνγκα στο 12’ τα γκολ για τους Ιταλούς.

Δύσκολη νίκη για την Φενερμπαχτσέ απέναντι στην Στουτγκάρδη με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Ακτούρκογλου στο 34’ με πέναλτι.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

FCSB-Μπολόνια 1-2

Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη 1-0

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Άστον Βίλα 2-1

Γκενκ-Μπέτις 0-0

Λιόν-Βασιλεία 2-0

Ζάλτσμπουργκ-Φερεντσβάρος 2-3

Μπραν-Ρέιντζερς 3-0

Μπράγκα-Ερυθρός Αστέρας 2-0

Θέλτα-Νις 2-1

Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς 2-1

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ 0-3

Μάλμε-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο 2-0

Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν 1-2

Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη 2-0

Γιούνγκ Μπόις-Λουντογκόρετς 3-2

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (4η):

19:45 Ουτρέχτη-Πόρτο

19:45 Ερυθρός Αστέρας-Λιλ

19:45 Μίντιλαντ-Σέλτικ

19:45 Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα

19:45 Μάλμε-Παναθηναϊκός

19:45 Νις-Φράιμπουργκ

19:45 Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς

19:45 Βασιλεία-FCSB

22:00 Ρέιντζερς-Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Μπέτις-Λιόν

22:00 Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε

22:00 Στουτγκάρδη-Φέγενορντ

22:00 Μπράγκα-Γκενκ

22:00 Μπολόνια-Μπραν

22:00 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις

22:00 Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς