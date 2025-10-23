O Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει έναν copy-paste τρόπο για να χάνει τα παιχνίδια του… Αρχίζει με καλή απόδοση, προηγείται στο σκορ και ελέγχει τον ρυθμό. Μέχρι που πέφτει ο διακόπτης και ακολουθούν σωρεία ατομικών λαθών… Το παιχνίδι στο Ντε Κάιπ του Ρότερνταμ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η Φέγενορντ αφού απέφυγε το 0-2, εκμεταλλεύτηκε τις παιδικές ασθένειες του Τριφυλλιού και επικράτησε 3-1 με ανατροπή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ που βρίσκεται στην Αθήνα και από την Παρασκευή (24/10) αναλαμβάνει τα καθήκοντα του, σίγουρα είδε ότι το γκρουπ του χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά για να συνέρθει και ίσως αυτό να μην είναι αρκετό. Ορισμένα ζητήματα σχετίζονται με την ποιότητα και την προσωπικότητα και το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει έλλειμα σε αυτούς τους τομείς.

Ο Χρήστος Κόντης αποχαιρετά το Τριφύλλι με ήσυχη τη συνείδηση του πως έπραξε το καλύτερο δυνατό και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, βελτίωσε την ομάδα του. Πλέον, η ευθύνη μεταφέρεται στον Μπενίτεθ και ο Κόντης θα συνεχίσει την καριέρα του ως πρώτος προπονητής.

Πάντως, όσο ο Παναθηναϊκός διέρχεται άλλη μία διαδικασία αλλαγών, έχασε βαθμούς και έδαφους στη League Phase του Europa League, το παθητικό του φορτώθηκε με γκολ και η πρόκριση στην επόμενη φάση δυσκολεύει…

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τα μάτια του

H Φέγενορντ ήταν η πρώτη που πέτυχε γκολ στο 10′. Ο Βαλέντε έκλεψε από τον Τετέ στο κέντρο μετά από ένα κακό κοντρόλ και πάσαρε κάθετα στον Στάιν και αυτός στο τετ-α-τετ πλάσαρε εύστοχα. Όμως ο σκόρερ ήταν φανερά εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης και υποδείχτηκε οφσάιντ. Αφού το απέφυγε, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε. Στο 18′ ο Τζούρισιτς πάσαρε στον Κυριακόπουλο, αυτός μπήκε στην περιοχή και σούταρε, ο Βελενρόιτερ απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο Σβιντέρσκι πλάσαρε ιδανικά για το 0-1!

Η μεγάλη ευκαιρία του Τριφυλλιού για να διαπλασιάσει το προβάδισμα του χάθηκε στο 24′. Ο Τζούρισιτς στην αντεπίθεση έβγαλε τετ-α-τετ τον Τετέ, αλλά αυτός σούταρε πάνω στον Βελενρόιτερ. H Φέγενορντ αντέδρασε προς το τέλος του ημιχρόνου. Στο 38′ ο Στάιν βγήκε ξανά απέναντι από τον Ντραγκόβσκι, με τον Πολωνό να τον σταματάει. Ο Στάιν δοκίμασε ξανά την τύχη του στο 41′, με τον Ντραγκόβσκι να μπλοκάρει ξανά.

Η αλλαγή των δεδομένων ήρθε στις καθυστερήσεις. Από την εξαιρετική πάσα του Τετέ, ο Σβιντέρσκι βγήκε στο τετ-α-τετ, όμως αντί να τελειώσει τη φάση εκβίασε το πέναλτι στην επαφή με τον Σμολ. Αντί για το 0-2, οι γηπεδούχοι στην αντεπίθεση ισοφάρισαν. Ο Σλίτι έκανε τη σέντρα από δεξιά, Τουμπά και Κυριακόπουλος άφησαν επιπόλαια τη μπάλα να περάσει και ο Ριντ που καραδοκούσε, σκόραρε με πλασέ.

Κατάρρευση για τον Παναθηναϊκό και ανατροπή

Η Φέγενορντ πέτυχε την ανατροπή στο 55′. Ο Σλίτι έβγαλε ξανά την ασίστ-σέντρα, ο Μούσα κοντρόλαρε εύκολα και άδειασε δύο φορές τον Κυριακόπουλο που μάρκαρε επιπόλαια και με δυνατό σουτ, σκόραρε το 2-1. Ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε στο γήπεδο και στο 60′ ο Σμολ σούταρε από μακριά, όμως ο Ντραγκόβσκι μπλόκαρε.

Ο Όσμερς στο 66′ σφύριξε πέναλτι, όταν ο Σμολ σούταρε και η μπάλα βρήκε στο κολλημένο χέρι του Ίνγκασον. Το VAR τον κάλεσε για έλεγχο και ο Όσμερς ανακάλεσε την απόφαση του. Με τις αλλαγές του Κόντη ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε και κέρδισε μέτρα, όμως άργησε να απειλήσει. Ήταν ένα σουτ του Τσέριν από πλάγια θέση, που απέκρουσε ο Βελενροϊτερ.

Δυστυχώς για τους «πράσινους», αντί για την ισοφάριση ήρθε το 3-1. Ο Βαλέντε πάσαρε κάθετα στον Σμολ, αυτός γύρισε στον Λάριν και εκείνος με διπλή προσπάθεια, παρά την πρώτη απόκρουση του Ντραγκόβσκι, ανενόχλητος σκόραρε. Στο 93′ ο Σάουερ βγήκε στο τετ-α-τετ και πλάσαρε, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο MVP: Ο Αϊμέν Σλίτι. Ο 19χρονος δεξιός εξτρέμ ήταν αυτός που με δύο ωραίες σέντρες, δημιούργησε τα δύο γκολ της Φέγενορντ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Νταβίντε Καλάμπρια. Από έναν παίκτη με την αξία, την εμπειρία και τις παραστάσεις του, ο Παναθηναϊκός παίρνει ελάχιστα. Ο Ιταλός δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και παίζει σε χαμηλή ταχύτητα.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Οι καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Όταν ο Σβιντέρσκι αντί να σκοράρει το 2-0, έδρασε επιπόλαια, σπατάλησε την ευκαιρία και στην αντεπίθεση η Φέγενορντ ισοφάριση πριν τη λήξη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Οι κακές αντιδράσεις του Κυριακόπουλου. Ο Πελλοπονήσιος αριστερός μπακ άφησε επιπόλαια τη μπάλα να περάσει στην ισοφάριση και μάρκαρε βιαστικά στο δεύτερο γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Όσμερς από τη Γερμανία έπαιρνε αποφάσεις με τα ίδια μέτρα και σταθμά και δεν επηρέασει το αποτέλεσμα. Σωστά δεν υπέδειξε πέναλτι στον Σβιντέρσκι στο μαρκάρισμα του Σμολ και δεν δίστασε να αναθεωρήσει στο πέναλτι που υπέδειξε στον Ίνγκασον.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γερμανός Ντίνγκερτ κάλεσε τον συμπατριώτη του Όσμερς να διορθώσει το λάθος πέναλτι που σφύριξε στον Ίνγκασον. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε άλλη φάση.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Ρόμπι Φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ, Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65′ Ουατανάμπε), Χουάνγκ (46′ Ταργκαλάιν), Στάιν, Βαλέντε, Μούσα, Ουέντα (81′ Λάριν), Σλίτι (65′ Σάουερ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (84′ Ταμπόρδα),Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Σιώπης, Τετέ (69′ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τζούρισιτς (69′ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι