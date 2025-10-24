Οι τοξικές σχέσεις, τα ερωτικά τρίγωνα και το σεξ στην οθόνη δεν φαίνεται να ενδιαφέρουν την Gen Z

Το Κέντρο Μελετητών και Αφηγητών του UCLA δημοσίευσε την Τετάρτη την ετήσια έκθεση του με τίτλο «Teens & Screens», η οποία παρέχει πληροφορίες για τις προτιμήσεις των Gen Z χρηστών των μέσων (κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες ψυχαγωγίας που συνδέονται με συνήθειες).

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.500 Αμερικανοί ηλικίας 10 έως 24 ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να μοιραστούν τις συνήθειες και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την χρήση των μέσων. Το δείγμα αντανακλούσε αναλογικά τον πληθυσμό της Gen Z των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τη φυλετική, εθνοτική, σεξουαλική, οικονομική και γεωγραφική ποικιλομορφία.

Τι προτιμά να βλέπει η Gen Z στην οθόνη της;

Σύμφωνα με τα δεδομένα που φέρνει στην επιφάνεια η έρευνα, οι νέοι της Αμερικής έλκονται από τα παραδοσιακά μέσα (ψυχαγωγίας), ενώ παράλληλα οι κοινωνικές συναναστροφές ενδέχεται να προκύψουν από την κατανάλωση ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς το 53% των νέων Αμερικανών συζητά με τους φίλους του για ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα περισσότερο από ό,τι για το περιεχόμενο που παρακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ότι αφορά την μικρή και την μεγάλη οθόνη, η Gen Z δείχνει μια ξεκάθαρη προτίμηση για τα κινούμενα σχέδια. Το ποσοστό των εφήβων που προτιμούν το περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων από το live action αυξήθηκε από 42% πέρυσι σε 48,5% φέτος, ενώ το 48% των ερωτηθέντων ηλικίας 19-24 ετών προτιμούσε επίσης τα κινούμενα σχέδια.

Επιπλέον, το προτιμώμενο είδος περιεχομένου που οι ερωτηθέντες επιλέγουν να παρακολουθήσουν με τους φίλους τους είναι οι ταινίες (ξεπερνώντας τα βιντεοπαιχνίδια και τις συναυλίες σε πλαίσιο διασκέδασης), ενώ οι έφηβοι δήλωσαν ότι «να πάνε να δουν μια νέα ταινία στο σινεμά» θα ήταν η κορυφαία δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, με το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρακολουθεί ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Ωστόσο, σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μερικές φορές, τις περισσότερες φορές ή πάντα παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες στο YouTube ή στο TikTok και όχι στην τηλεόραση ή στο σινεμά.

Ταινίες και τηλεοπτικές σειρές στην κορυφή

Tο 60,9% δήλωσε ότι ήθελε να δει τις ρομαντικές σχέσεις να απεικονίζονται ως «περισσότερο σχετικά με τη φιλία μεταξύ του ζευγαριού παρά με το σεξ», με το 48,4% να υποστηρίζει ότι υπάρχει «πάρα πολύ σεξ και σεξουαλικό περιεχόμενο στην τηλεόραση και τις ταινίες».

Οι τοξικές σχέσεις και τα ερωτικά τρίγωνα κατατάχθηκαν επίσης μεταξύ των πιο κουραστικών ή μη ενδιαφερόντων θεμάτων για τους νέους θεατές.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι οι νέοι θέλουν να πηγαίνουν στο σινεμά, εξακολουθούν να παρακολουθούν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με τους φίλους τους για όσα βλέπουν.

Όσον αφορά όμως το περιεχόμενο που απευθύνεται ειδικά σε αυτούς, δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις ερωτικές ή απρόσιτες ιστορίες, καθώς θέλουν να ταυτίζονται με τους χαρακτήρες, να βλέπουν αυθεντικότητα και απεικονίσεις σχέσεων που τους αγγίζουν.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι ζητούν το περιεχόμενο στην οθόνη να είναι μεταξύ άλλων: Ελπιδοφόρο, ενθαρρυντικό με ανθρώπους που «ξεπερνούν τις δυσκολίες», σκηνές δράσης και/ή μάχης (μπορεί να περιλαμβάνουν όπλα και βία), ανθρωποι με ζωή παρόμοια με τη δική τους, υπερήρωες, φιλίες και έγκλημα/πραγματικό έγκλημα.

*Με πληροφορίες από: Variety