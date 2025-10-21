Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι

Η νέα «ύφεση» δεν αφορά τις αγορές, αλλά τα συναισθήματα. Οι νέοι ενήλικες, από τους Gen Z μέχρι τους Millennials, φαίνεται πως βιώνουν μια απροσδόκητη κρίση στην ερωτική τους ζωή: δεν ερωτεύονται πια εύκολα, δεν νιώθουν «σπίθες» ούτε καν την παιδική συγκίνηση ενός απλού φλερτ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοένα περισσότεροι μιλούν για μια crush recession, μια εποχή συναισθηματικής κόπωσης και ερωτικής αδράνειας.

Οι περισσότεροι θυμούνται εκείνη την εποχή που απλώς το να δουν το πρόσωπο που τους άρεσε αρκούσε για να νιώσουν «πεταλούδες στο στομάχι» ή να ψάχνουν με το βλέμμα μέσα στο πλήθος για εκείνον ή εκείνη που τους έκανε να καρδιοχτυπούν.

Το να έχεις «crush» είναι μια μορφή λαχτάρας: έντονη αλλά, κατά βάση, αθώα και διασκεδαστική. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει κανείς, τέτοιες στιγμές γίνονται σπανιότερες. Και για όσους είναι ακόμη μόνοι και αναζητούν σύντροφο, φαίνεται πως υπάρχει πλέον μια… ύφεση στα φλερτ, ένα crush recession, όπως την αποκαλεί το Newsweek, που προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει.

Η δημιουργός του TikTok @monsharx το έθεσε απλά: «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχα ένα crush».

Το βίντεό της, που έχει προβληθεί χιλιάδες φορές, αγγίζει ένα κοινό αίσθημα: κάτι έχει αλλάξει. Πολλοί μιλούν για μια “ύφεση” στο ενδιαφέρον, μια πτώση της διάθεσης να ενθουσιαζόμαστε ερωτικά με κάποιον.

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Το Newsweek μίλησε με δύο ειδικούς ψυχολόγους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν μια σαφή μείωση στη συχνότητα με την οποία οι ενήλικες βιώνουν ερωτικό ενθουσιασμό — είτε παροδικό είτε έντονο.

Η «ύφεση των crushes» από πρώτο χέρι

Για την 26χρονη @monsharx, που ζει στο Λονδίνο, η ύφεση αυτή δεν είναι θεωρητική αλλά προσωπική.

«Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσα έλξη ή σπίθα», είπε στο Newsweek. «Το να είσαι straight γυναίκα στα 20 σου το 2025 έχει καταντήσει ένα είδος τελετουργικού εξευτελισμού».

Μετά από έναν χρόνο που επέλεξε συνειδητά να μείνει μόνη —αποφεύγοντας dating apps και σχέσεις για να επικεντρωθεί στον εαυτό της— ένιωσε έτοιμη να ξαναβγεί ραντεβού.

«Αλλά πού; Στα βαθιά σκοτάδια!» πρόσθεσε.

Όπως είπε, με τα χρόνια απέκτησε πιο καθαρή εικόνα για το τι χρειάζεται σε έναν σύντροφο — και πολύ λιγότερη ανοχή για οτιδήποτε κατώτερο.

«Δεν μπορώ πια να δικαιολογώ τις αρνητικές εμπειρίες μου απλώς επειδή μεγαλώνω, αλλά είχαν δίκιο: με την ηλικία και έναν πλήρως ανεπτυγμένο μετωπιαίο λοβό, οι προσδοκίες μου για το πώς πρέπει να με αντιμετωπίζουν έχουν αυξηθεί», εξήγησε.

Μακριά από τη νοσταλγία για τα νεανικά καρδιοχτύπια, λέει πως πλέον αναζητά ευγένεια, σεβασμό, συναισθηματική νοημοσύνη και ιπποτισμό — αλλά παραδέχεται ότι της λείπει η αίσθηση του παιχνιδιού, η χαρά του να έχεις ένα crush. Πολλοί από τους ακόλουθούς της ένιωσαν το ίδιο.

Και δεν είναι η μόνη. Σε ένα viral TikTok τον Ιούνιο, η @miaparziale μίλησε κι εκείνη για την απώλεια εκείνων των πρώτων ενθουσιασμών.

«Όταν ήμουν πιο μικρή διασκέδαζα πολύ περισσότερο, είχα crushes. Θέλω να έχω ένα crush, να νιώσω ξανά πεταλούδες», είπε.