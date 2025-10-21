magazin
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι
21 Οκτωβρίου 2025 | 22:06

Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Η νέα «ύφεση» δεν αφορά τις αγορές, αλλά τα συναισθήματα. Οι νέοι ενήλικες, από τους Gen Z μέχρι τους Millennials, φαίνεται πως βιώνουν μια απροσδόκητη κρίση στην ερωτική τους ζωή: δεν ερωτεύονται πια εύκολα, δεν νιώθουν «σπίθες» ούτε καν την παιδική συγκίνηση ενός απλού φλερτ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοένα περισσότεροι μιλούν για μια crush recession, μια εποχή συναισθηματικής κόπωσης και ερωτικής αδράνειας.

Οι περισσότεροι θυμούνται εκείνη την εποχή που απλώς το να δουν το πρόσωπο που τους άρεσε αρκούσε για να νιώσουν «πεταλούδες στο στομάχι» ή να ψάχνουν με το βλέμμα μέσα στο πλήθος για εκείνον ή εκείνη που τους έκανε να καρδιοχτυπούν.

Το να έχεις «crush» είναι μια μορφή λαχτάρας: έντονη αλλά, κατά βάση, αθώα και διασκεδαστική. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει κανείς, τέτοιες στιγμές γίνονται σπανιότερες. Και για όσους είναι ακόμη μόνοι και αναζητούν σύντροφο, φαίνεται πως υπάρχει πλέον μια… ύφεση στα φλερτ, ένα crush recession, όπως την αποκαλεί το Newsweek, που προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει.
Η δημιουργός του TikTok @monsharx το έθεσε απλά: «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχα ένα crush».

@monsharxI miss having a crush♬ original sound – MON SHARX | مـُـنى

Το βίντεό της, που έχει προβληθεί χιλιάδες φορές, αγγίζει ένα κοινό αίσθημα: κάτι έχει αλλάξει. Πολλοί μιλούν για μια “ύφεση” στο ενδιαφέρον, μια πτώση της διάθεσης να ενθουσιαζόμαστε ερωτικά με κάποιον.

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Το Newsweek μίλησε με δύο ειδικούς ψυχολόγους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν μια σαφή μείωση στη συχνότητα με την οποία οι ενήλικες βιώνουν ερωτικό ενθουσιασμό — είτε παροδικό είτε έντονο.

@miaparziale Why am I not attracted to anybody anymore?! I miss having a crush 😫 I find a lot of people attractive, I just don’t have that level of excitment I used to have and I miss it. #dating #attraction #womenoftiktok ♬ original sound – Mia Parziale

Η «ύφεση των crushes» από πρώτο χέρι

Για την 26χρονη @monsharx, που ζει στο Λονδίνο, η ύφεση αυτή δεν είναι θεωρητική αλλά προσωπική.

«Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσα έλξη ή σπίθα», είπε στο Newsweek. «Το να είσαι straight γυναίκα στα 20 σου το 2025 έχει καταντήσει ένα είδος τελετουργικού εξευτελισμού».

Μετά από έναν χρόνο που επέλεξε συνειδητά να μείνει μόνη —αποφεύγοντας dating apps και σχέσεις για να επικεντρωθεί στον εαυτό της— ένιωσε έτοιμη να ξαναβγεί ραντεβού.
«Αλλά πού; Στα βαθιά σκοτάδια!» πρόσθεσε.

Όπως είπε, με τα χρόνια απέκτησε πιο καθαρή εικόνα για το τι χρειάζεται σε έναν σύντροφο — και πολύ λιγότερη ανοχή για οτιδήποτε κατώτερο.

«Δεν μπορώ πια να δικαιολογώ τις αρνητικές εμπειρίες μου απλώς επειδή μεγαλώνω, αλλά είχαν δίκιο: με την ηλικία και έναν πλήρως ανεπτυγμένο μετωπιαίο λοβό, οι προσδοκίες μου για το πώς πρέπει να με αντιμετωπίζουν έχουν αυξηθεί», εξήγησε.

Μακριά από τη νοσταλγία για τα νεανικά καρδιοχτύπια, λέει πως πλέον αναζητά ευγένεια, σεβασμό, συναισθηματική νοημοσύνη και ιπποτισμό — αλλά παραδέχεται ότι της λείπει η αίσθηση του παιχνιδιού, η χαρά του να έχεις ένα crush. Πολλοί από τους ακόλουθούς της ένιωσαν το ίδιο.

Και δεν είναι η μόνη. Σε ένα viral TikTok τον Ιούνιο, η @miaparziale μίλησε κι εκείνη για την απώλεια εκείνων των πρώτων ενθουσιασμών.

«Όταν ήμουν πιο μικρή διασκέδαζα πολύ περισσότερο, είχα crushes. Θέλω να έχω ένα crush, να νιώσω ξανά πεταλούδες», είπε.

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
