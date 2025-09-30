Το διαζύγιο, που κάποτε θεωρούνταν ένα θέμα ταμπού πασπαλισμένο με στίγμα και μυστικότητα, έχει υποστεί μια βαθιά μεταμόρφωση στην κοινωνική αντίληψη τις τελευταίες γενιές.

Ενώ οι προηγούμενες εποχές συχνά θεωρούσαν το διαζύγιο ως ηθική αποτυχία ή κοινωνική ντροπή, σήμερα θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως προσωπική επιλογή και μια πορεία προς μια πιο υγιή και ευτυχισμένη ζωή.

Έτσι ακριβώς μοιάζει να το αντιμετωπίζει και η Gen Z.

Ποιο είναι το ποσοστό στα διαζύγια για τη Gen Z

Ας δούμε αρχικά πόσο είναι το ποσοστό στα διαζύγια για την Gen Z . Σύμφωνα με το divorce.com, το ποσοστό διαζυγίων για τη Gen Z έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το ποσοστό διαζυγίων μεταξύ της συγκεκριμένης γενιάς έχει μειωθεί κατά περίπου 40%, από περίπου 47 διαζύγια ανά 1.000 άτομα σε περίπου 27 διαζύγια ανά 1.000 άτομα. Αυτό υποδηλώνει μια σημαντική πτωτική τάση στα διαζύγια μεταξύ αυτής της νεότερης ομάδας σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία.

Αυτά τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν την αλλαγή στις στάσεις απέναντι στον γάμο και το διαζύγιο μεταξύ της Gen Z, η οποία τείνει να παντρεύεται αργότερα και να προσεγγίζει τις σχέσεις με διαφορετικές προσδοκίες από τις παλαιότερες γενιές. Ουσιαστικά, το γεγονός ότι λίγα παντρεμένα ζευγάρια και ακόμη λιγότερα παντρεύονται νωρίς στην ενήλικη ζωή τους σημαίνει λιγότερα διαζύγια.

Για την ψυχική μου υγεία…

Καθώς αυτή η γενιά μπαίνει στην ηλικία του διαζυγίου, δεν ντρέπεται ιδιαίτερα για την πράξη της – ειδικά όταν ένας χωρισμός, υποκινείται από την ιεράρχηση της ψυχικής υγείας κάποιου. Και αντί να προχωρούν σιωπηλά, οι νεότεροι διαζευγμένοι συχνά τονίζουν αυτή την πτυχή της ιστορίας τους, ακόμα και μετά τις νέες τους σχέσεις.

Τα διαζύγια της Gen Z το 2025, μοιάζουν pερισσότερο με αλλαγές ταυτότητας. Η Μέγκαν Γουάλας, μια 29χρονη συγγραφέας στο Λονδίνο, η οποία γράφει για τις τελετουργίες ζευγαρώματος της GEn Z, αναφέρει δύο εμπνευστικές μορφές διαζυγίου για αυτή τη γενιά: την ηθοποιό Σόφι Τέρνερ και το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία δημιούργησε «δαχτυλίδια διαζυγίου» από το δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Σύμφωνα με την Γουάλας, τόσο η Τέρνερ όσο και η Ραταϊκόφσκι αναδύθηκαν από τα διαζύγιά τους ως άλλοι άνθρωποι και εντελώς ο εαυτός τους.

Στον κόσμο των social

Η Τζάκι Κομπς, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων που συνεργάστηκε με την Ραταϊκόφσκι, λέει στους New York Times, ότι «το ταμπού του διαζυγίου έχει ξεπεραστεί προ πολλού». «Τα άτομα είναι πιο πρόθυμα να το θεωρήσουν αυτό απλώς μια μετάβαση στη σχέση τους και ένα νέο κεφάλαιο, αντί να νιώθουν ενοχές και ντροπή», είπε.

Η Κομπς, 37 ετών, έχει διαπιστώσει ότι η Gen Z τείνει να ενεργεί με αποφασιστικότητα σχετικά με τον τερματισμό σχέσεων. «Είναι πολύ πιο διαφανείς», είπε. «Ζουν στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλα έχουν να κάνουν με την αφήγηση ιστοριών. Έτσι, πιστεύω ότι τα άτομα είναι πιο πρόθυμα να είναι ανοιχτά και ειλικρινή για τη ζωή τους από ό,τι οι προηγούμενες γενιές».

Η Γουάλας είπε ότι οι νέοι σήμερα, που ενηλικιώθηκαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών της πανδημίας Covid και εν μέσω ενός αβέβαιου οικονομικού τοπίου, είναι συνηθισμένοι σε αναταραχές. «Η Gen Z απλώς φαντάζεται ότι θα κάνει τρεις γάμους επειδή η ζωή παρατείνεται, έχουν δει τόσο ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και δεν είναι ρεαλιστικό να είναι με ένα άτομο σε όλη τη διάρκεια», είπε η Γουάλας.

Ασυμβίβαστες Δονήσεις

Αν το στερεότυπο διαζύγιο του παρελθόντος προκλήθηκε από απιστία, το κίνητρο για ένα διαζύγιο της Gen Zτείνει να είναι πιο ανεπαίσθητο.

«Έχω ακούσει για ανθρώπους που έχουν διαφορετικές «γλώσσες αγάπης», κάτι που νομίζω ότι δεν έχω ακούσει παρά μόνο τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Γκραντ Μόχερ, 50 ετών, δικηγόρος στο Fairfax της Βιρτζίνια, ο οποίος έχει γράψει για τις τάσεις στα διαζύγια της Gen Z στο ιστολόγιο της εταιρείας του.

Ο Μόχερ είπε ότι έχει δει την απιστία να αναφέρεται ως λόγος διαζυγίου πολύ λιγότερο συχνά μεταξύ των ζευγαριών της Gen Z, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία παντρεμένους. (Σημείωσε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις τείνουν να ξεκινούν αργότερα σε έναν γάμο.) Αντίθετα, η συναισθηματική ευεξία είναι το βόρειο αστέρι πολλών νεαρών αιτούντων.

«Σίγουρα έχω δει ανθρώπους να παίρνουν διαζύγιο για λόγους που επικεντρώνονται περισσότερο στην ψυχική υγεία», είπε, προσθέτοντας ότι οι όροι τέχνης της ποπ ψυχολογίας έχουν έναν τρόπο να εισχωρούν. «Ακούω πολύ τη λέξη «gaslighting». Ακούω επίσης τη λέξη «ναρκισσιστής» για να περιγράψω συμπεριφορές που είναι πιθανώς απλώς εγωιστικές».

«Έχει γίνει λίγο λυπηρό…»

Η Νικόλ Μίτσελ, μια 26χρονη podcaster στο Νάσβιλ, η οποία παντρεύτηκε στα 18 της και χώρισε περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, διαφώνησε με την ιδέα ότι αν μια σχέση δεν σε εξυπηρετεί — αν δεν είναι τέλεια — απλώς φύγε.

«Με αυτό δεν συμφωνώ απαραίτητα», είπε. «Απλώς κοιτάζω τη γενιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτή την αφήγηση που προωθείται. Έχει γίνει λίγο λυπηρό, ότι όλα έχουν να κάνουν απλώς με το να νιώθεις καλά. Δεν νομίζω ότι βρίσκεις τα πιο ουσιαστικά πράγματα κάνοντας απλώς αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά».

Η Μίτσελ έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την ταυτότητα του διαζευγμένου, αλλά λέει ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να αναζητά κανείς επιπόλαια. «Θα ήταν πιο άνετο για μένα να προσποιούμαι ότι δεν υπάρχει», είπε για το διαζύγιό της, «αλλά επιλέγω να συνεχίσω να είμαι ανοιχτή γι’ αυτό, επειδή θέλω οι άνθρωποι να το δουν και θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι σε αυτό».

Ναι μεν στο γάμο, αλλά…

Σύμφωνα με την Γουάλας πολλά μέλη της Γενιάς Ζ, ακόμη και οι νεόνυμφοι, βλέπουν τον γάμο ως μια δέσμευση που δεν είναι ούτε οριστική ούτε αποκλειστική. Η άνοδος των μη παραδοσιακών μοντέλων σχέσεων αναδιαμόρφωσε τις προσδοκίες για τον έγγαμο βίο και, όταν οι μη μονογαμικές επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, ορισμένες από τις αυστηρότερες απαιτήσεις του γάμου ακυρώνονται.

«Το να μπορείς να εξερευνήσεις την προσωπική σου αυτονομία μέσα από σεξουαλικές εμπειρίες, είτε μόνος σου είτε ως ζευγάρι, νομίζω ότι το κάνει πολύ λιγότερο τρομακτικό», είπε η Γουάλας.

Ενώ τα μέλη της Gen Z δεν είναι καθολικά αντίθετα με τον γάμο, φυσικά, πολλά απλώς αρνούνται να παγιδευτούν από αυτόν. Είναι μια γενιά που έχει συνηθίσει σε κάθε είδους δομές σχέσεων και το διαζύγιο μπορεί να παρουσιαστεί ως μια επιλογή όπως οποιαδήποτε άλλη.