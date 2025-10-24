Στη Μεγάλη Βρετανία θα επιστρέψει η 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της στη Ρόδο

Στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να επιστρέψουν οι γονείς και η 3χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοχοδείου στη Ρόδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν δέκα μέρες και το παιδί έκτοτε νοσηλεύεται.

Επιστρέφει στη Μεγάλη Βρετανία η 3χρονη

Tο παιδί, που παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, θα μεταφερθεί με ιδιωτικό ελικόπτερο-ασθενοφόρο, στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα patris.

Η οικογένεια που βρισκόταν στη Ρόδο για διακοπές κατάφερε να εξασφαλίσει τον επαναπατρισμό της (μαζί με το παιδί), παρότι η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και χωρίς σημάδια βελτίωσης.

Το περιστατικό στη Ρόδο

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί διακομίσθηκε αρχικά στις 14 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο της Ρόδου και το ίδιο βράδυ μεταφέρθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη αμέσως στην Εντατική Μονάδα Παίδων και διασωληνώθηκε.

Παρέμεινε μέσα στο νερό για 10 ολόκληρα λεπτά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, γεγονός που της προκάλεσε βαρύτατες εγκεφαλικές βλάβες.

Οι γονείς του, γνωρίζουν την σοβαρότητα της κατάστασής και αυτό που θέλουν είναι να προλάβουν να επιστρέψουν με το παιδί τους στην Μεγάλη Βρετανία, όσο είναι ακόμη στην ζωή, καθώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη.