Βάνα Μπάρμπα: «Με πρόδωσαν δικοί μου άνθρωποι, ανέβασα πίεση 18, έπαθα εγκεφαλικό»

Η Βάνα Μπάρμπα σε συνέντευξη της κάνει λόγο για τις σχέσεις της αλλά και για το πρόσφατο εγκεφαλικό που αντιμετώπισε πριν λίγους μήνες.

Βάνα Μπάρμπα: «Φοβήθηκα πολύ»

«Είμαι καλά μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, που δεν περίμενα ότι θα με πρόδιδαν δικοί μου άνθρωποι και θα μου έκαναν τόσο μεγάλη ζημιά.

Από τη στενοχώρια ανέβασα 18 πίεση και αυτό με χτύπησε στο εγκεφαλικό. Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό. Αν ήταν, δεν θα μπορούσα να ξαναμιλήσω. Φοβήθηκα πολύ».

Οι γυναίκες βιώνουν ηλικιακό ρατσισμό στην Ελλάδα

«Στα 55 και μετά η γυναίκα μεγαλώνει και το σύστημα τη διώχνει. Μένει μόνη της άδικα, ενώ τα έδωσε όλα σαν μάνα και σαν ερωμένη. Οι γυναίκες βιώνουν ηλικιακό ρατσισμό στην Ελλάδα, παντού βλέπεις τις “bimbo”. Στο εξωτερικό, βλέπεις μεγάλες γυναίκες που είναι κουκλάρες. Γιατί να μη έχω ρόλο στα εξήντα όπου θα έχω σχέση με σαραντάρη;

Γιατί ο άντρας μπορεί και η γυναίκα όχι;

Γιατί να παίζω τη γιαγιά; Έλεος».

«Η μητέρα μέχρι τα 15 που μεγαλώνει παιδιά δεν θα πρέπει να δουλεύει, δεν γίνεται δουλειά και οικογένεια μαζί. Θα πρέπει να πληρώνεται από το κράτος. Αν είσαι καριερίστα να μην κάνεις παιδιά. Δεν γίνονται και τα δύο».

Βάνα Μπάρμπα: «Έκανα λάθη για να μεγαλώσω το παιδί μου μόνη μου

«Διαφώνησα με τον πατέρα της κόρης μου, αλλά δεν μπορεί οι πατεράδες να εξαφανίζονται και να μην υπάρχει η σκιά τους. Πολλοί πατεράδες είναι ανάξιοι, παρατάνε τα παιδιά τους για να κάνουν άλλες οικογένειες για να εκδικηθούν την πρώην».

Θα ήθελα έναν άντρα να μου παρέχει ασφάλεια και να μην θέλει να με αλλάξει. Τι είμαι, γραμμόφωνο για να με αλλάξουν; Με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι γυναίκα αράχνη. Όποιος έχει τη δική του τράπεζα, ας μη με πλησιάζει».