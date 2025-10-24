Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Η Αλάνα Χαντίντ, μοντέλο και creative director της Watermelon Pictures, μιας εταιρείας παραγωγής που αναδεικνύει ιστορίες από την Παλαιστίνη, και μεγαλύτερη ετεροθαλής αδελφή των supermodel Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς, έναν τηλεοπτικό παραγωγό που τώρα εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας, τον οποίο γνώρισε σε μια εφαρμογή γνωριμιών πριν από τέσσερα χρόνια.

«Νόμιζα ότι δεν θα συναντούσα ποτέ κανέναν μέσω της εφαρμογής, και τότε – χωρίς πλάκα – έκανα ένα τελευταίο swipe και τον βρήκα», αποκάλυψε η ακτιβίστρια στην Vogue.

«Σημασία»

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της, του μεγιστάνα των ακινήτων Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μεταξύ των παρανυμφών της ήταν η Τζίτζι και η Μπέλα, μαζί με την κουμπάρα της Μαριέλ Χαντίντ και τον Ανουάρ Χαντίντ.

«Θέλαμε να το κάνουμε σε ένα μέρος που είχε σημασία για εμάς, οπότε το σπίτι του πατέρα μου ήταν μια φυσική επιλογή», εξήγησε η Αλάνα Χαντίντ στην Vogue. «Στη συνέχεια, προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε ποια εποχή του χρόνου θέλαμε να παντρευτούμε και απλά πιστεύω ότι το φθινόπωρο στο Λος Άντζελες είναι υπέροχο», συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alana Hadid (@lanzybear)

«Ya Tal3een»

Σε ότι αφορά το νυφικό της, η Αλάνα ήθελε κάτι vintage, αν και δεν ήταν σίγουρη αν θα μπορούσε να βρει κάτι που να ταιριάζει στο ύψος της – τελικά όμως ένα αρχειακό Vivienne Westwood έδωσε την λύση.

«Όταν το δοκίμασα, κατάλαβα αμέσως ότι ήταν το δικό μου. Νομίζω ότι ήταν μέγεθος 16 ή κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν πραγματικά τέλειο, γιατί δεν είχε πτυχώσεις, ούτε σούρες — μόνο υπέροχα μανίκια. Επειδή ήταν μεγαλύτερο, ο ράφτης μου μπόρεσε να κάνει όλες τις αλλαγές και να το προσαρμόσει στο σώμα μου», είπε στο περιοδικό.

Στη δεξίωση το ζευγάρι, πιστό στις αρχές του και τις ρίζες, σέρβιρε ποτά από παλαιστινιακές-αμερικανικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της Drink Palestina.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wedding Photographer (@mangostudios)

Η μουσική ήταν ένα σημαντικό μέρος της τελετής, με τους παρανύμφους να περπατούν στο διάδρομο με ένα παλαιστινιακό τραγούδι, το «Ya Tal3een» της Dana Salah, και την Αλάνα να μπαίνει με το «Thank You» των Led Zeppelin.

*Με πληροφορίες από: Vogue