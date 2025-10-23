Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]
Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα, όπου πραγματοποίησαν από κοινού προσευχή
Στο Βατικανό βρέθηκε ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, όπου τους υποδέχτηκε ο Πάπας Λέων ΙΔ’. Ο βασιλιάς και ο Πάπας προσευχήθηκαν από κοινού στην Καπέλα Σιξτίνα, σηματοδοτώντας μία ιστορική στιγμή.
Πιο συγκεκριμένα, η από κοινού προσευχή ήταν η πρώτη μετά από πέντε αιώνες ύστερα από το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από τη Ρώμη.
Ο Πάπας και ο βασιλιάς προσευχήθηκαν μαζί στο Βατικανό
Η κοινή προσευχή στην Καπέλα Σιξτίνα που σηματοδοτεί τη νέα εποχή ανάμεσα στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και την εκκλησία της Αγγλίας, ξεκίνησε λίγο μετά τις 13:00 (ώρα Ελλάδος), διήρκησε περίπου 50 λεπτά και συμμετείχαν η χορωδία της Καπέλα Σιξτίνα και δύο βασιλικές χορωδίες.
Μάλιστα, οι μονάρχες δεν συνηθίζουν να προσεύχονται δημόσια, σημειώνει το BBC.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 76χρονος μονάρχης, ο οποίος είναι και ο Ύπατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγινε δεκτός σε ιδιωτική ακρόαση από τον Αμερικανό Πάπα, στην πρώτη τους συνάντηση από τότε που ο Λέων ΙΔ΄ διαδέχθηκε τον Φραγκίσκο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας τον Μάιο.
Σε ένα ακόμη σύμβολο συμφιλίωσης, ο Βασιλιάς θα παραστεί σε λειτουργία σε μια εκκλησία με προ-μεταρρυθμιστική ιστορία, την εκκλησία του «Αγία Παύλου εκτός των Τειχών».
Αυτή η εκκλησία που περιέχει τον τάφο του Αγίου Παύλου, συνδέεται παραδοσιακά με τη βρετανική μοναρχία, με καταβολές που φτάνουν στους μεσαιωνικούς και αγγλοσαξονικούς ηγεμόνες που κάποτε βοήθησαν στη συντήρηση αυτού του κτιρίου στη Ρώμη.
Τα σύμβολα του Τάγματος της Γκάρτερ εκτίθενται εκεί για αιώνες, αντανακλώντας τους δεσμούς με τη βρετανική μοναρχία.
