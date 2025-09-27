Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό στα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο βρετανός μονάρχης θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Καμίλα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Toby Melville, επάνω, ο βασιλιάς Κάρολος με τη σύζυγό του).

Θα είναι η πρώτη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον νέο ποντίφικα

El rey Carlos y Camilla realizarán una visita de Estado al Vaticano a finales de octubre https://t.co/GY60wG83Hp pic.twitter.com/d7WVE4lnaN — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) September 27, 2025

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ και θα συμμετάσχει στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια και προσελκύει εκατομμύρια προσκυνητές στο Βατικανό.

Η ακριβής ημερομηνία και το πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Αποσχίστηκε το 1534

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον νέο ποντίφικα.

Buckingham Palace has announced that King Charles III and Queen Camilla will be making their first state visit to the Vatican in late October for the occassion of the 2025 Jubilee. https://t.co/QDfsL0tsov — Catholic News Agency (@cnalive) September 26, 2025

Ο βρετανός μονάρχης, επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας που αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1534, έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον πάπα Φραγκίσκο, τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ και τον πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’.

Πηγή: ΑΠΕ