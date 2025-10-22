Στη Ρώμη ο Κάρολος και η Καμίλα – Αύριο η συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν απόψε στη Ρώμη και αύριο το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄ στο Βατικανό. Στη συνέχεια, ο βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι «Παολίνα».

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, λόγω του ότι η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο. Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας (1534) που ένας βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον ποντίφικα.

Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει αύριο το μεσημέρι ο πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

Ο Καρόλος και ο Πάπας θα έχουν ως επίκεντρο των συνομιλιών την ενότητα μεταξύ των εκκλησιών

Η συνάντηση ανάμεσα στον Πάπα Λέοντα και τον βασιλιά Κάρολο λειτουργεί ως μήνυμα για τις σχέσεις μεταξύ της Αγγλικανικής και της Καθολικής Εκκλησίας.

Το επίδικο μάλιστα είναι μια πιο ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χριστιανικών δογμάτων κάτι που αποτελεί «προπύργιο ενάντια σε όσους προωθούν τη σύγκρουση, τη διαίρεση και την τυραννία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του βασιλιά.

Ο Κάρολος θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί με έναν Πάπα από την εποχή της Μεταρρύθμισης τον 16ο αιώνα.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα ανυπομονεί να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα και να γιορτάσουν μαζί την ιστορική σημασία αυτής της επίσκεψης, η οποία αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς και μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αγίας Έδρας».