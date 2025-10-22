newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Στη Ρώμη ο Κάρολος και η Καμίλα – Αύριο η συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ'
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:50

Στη Ρώμη ο Κάρολος και η Καμίλα – Αύριο η συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας σχεδόν 5 αιώνες πριν που ένας βρετανός μονάρχης, ο Κάρολος θα προσευχηθεί μαζί με τον Πάπα Λέοντα.

Spotlight

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν απόψε στη Ρώμη και αύριο το πρωί θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄ στο Βατικανό. Στη συνέχεια, ο βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι «Παολίνα».

Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει σε αυτήν την επίσκεψη ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, λόγω του ότι η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο. Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας (1534) που ένας βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον ποντίφικα.

Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει  αύριο το μεσημέρι ο πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.

Ο Καρόλος και ο Πάπας θα έχουν ως επίκεντρο των συνομιλιών την ενότητα μεταξύ των εκκλησιών

Η συνάντηση ανάμεσα στον Πάπα Λέοντα και τον βασιλιά Κάρολο λειτουργεί ως μήνυμα για τις σχέσεις μεταξύ της Αγγλικανικής και της Καθολικής Εκκλησίας.

Το επίδικο μάλιστα είναι μια πιο ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο χριστιανικών δογμάτων κάτι που αποτελεί «προπύργιο ενάντια σε όσους προωθούν τη σύγκρουση, τη διαίρεση και την τυραννία», ανέφερε ο εκπρόσωπος του βασιλιά.

Ο Κάρολος θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί με έναν Πάπα από την εποχή της Μεταρρύθμισης τον 16ο αιώνα.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα ανυπομονεί να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα και να γιορτάσουν μαζί την ιστορική σημασία αυτής της επίσκεψης, η οποία αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς και μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αγίας Έδρας».

googlenews

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο
Κόσμος 22.10.25

Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ
Champions League 22.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ
Champions League 22.10.25

LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ

LIVE: Τσέλσι – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Άγιαξ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
