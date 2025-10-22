Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ωραίος σαν μύθος

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Διονύσης Σαββόπουλος

1944 – 2025

Ωραίος σαν μύθος

Τα τραγούδια του πέρασαν στο συλλογικό ασυνείδητο περιγράφοντας διαφορετικές εποχές της ελληνικής Ιστορίας. Ακολούθησε τους κορυφαίους της μουσικής, άνοιξε τον δρόμο για τους νεότερους τραγουδοποιούς. Αφήνει μια μουσική παρακαταθήκη διαρκούς ευαισθησίας.

Ακίνητα

Βρίσκεται η λύση στα εξ αδιαιρέτου

• Πού προτείνεται να οριστεί η απόλυτη πλειοψηφία για να δοθεί οριστική άδεια ανοικοδόμησης

• Πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ακίνητα όταν δεν συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες

10 ερωτήσεις & απαντήσεις

Κυβερνητικό ρήγμα για το Μνημείο

Ηχηρή απουσία Δένδια

• Εκανε δήλωση – δεν πήγε στη Βουλή

• Σκηνικό έντασης στη συζήτηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Αντισηπτικά

Η Ευρώπη εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης

• Υπό έρευνα για την πρόκληση καρκίνου και επιπλοκών εγκυμοσύνης

Αθήνα

Γιατί και πώς άνοιξε δίαυλος με τη Μόσχα

• Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη και τι ακολουθεί

Ο Σαρκοζί στη φυλακή

C’EST FINI…

• Στις φυλακές της Santé βρίσκεται από χθες ο πρώην γάλλος πρόεδρος

Για το Λούβρο

Οταν οι Γάλλοι ζητούν βοήθεια από την ΕΛ.ΑΣ.

• Καμία πρόοδος στις έρευνες μέχρι τώρα

Αδειες οδήγησης

Θα ισχύουν για 15 χρόνια και θα είναι ψηφιακές

Χίσλοπ και Κάρτλετζ στα «ΝΕΑ»

Το δείπνο στο Μουσείο ήταν ένα σοκ

• Μιλάει επίσης ο Ρότζερ Μάικλ

Τρίτα γενέθλια

Γιατί η Μελόνι διέψευσε όλες τις προβλέψεις

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Διαιτητής – ληστής στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Καταλανών

Βροχή από γκολ

Σάρωσαν Παρί, Ιντερ, Αϊντχόφεν, Αρσεναλ και Ντόρτμουντ