Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ωραίος σαν μύθος

Διονύσης Σαββόπουλος 1944 - 2025 • Τα τραγούδια του πέρασαν στο συλλογικό ασυνείδητο περιγράφοντας διαφορετικές εποχές της ελληνικής Ιστορίας

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Διονύσης Σαββόπουλος
1944 – 2025
Ωραίος σαν μύθος

Τα τραγούδια του πέρασαν στο συλλογικό ασυνείδητο περιγράφοντας διαφορετικές εποχές της ελληνικής Ιστορίας. Ακολούθησε τους κορυφαίους της μουσικής, άνοιξε τον δρόμο για τους νεότερους τραγουδοποιούς. Αφήνει μια μουσική παρακαταθήκη διαρκούς ευαισθησίας.

============

Ακίνητα
Βρίσκεται η λύση στα εξ αδιαιρέτου

• Πού προτείνεται να οριστεί η απόλυτη πλειοψηφία για να δοθεί οριστική άδεια ανοικοδόμησης
• Πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ακίνητα όταν δεν συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες

10 ερωτήσεις & απαντήσεις

============

Κυβερνητικό ρήγμα για το Μνημείο
Ηχηρή απουσία Δένδια

• Εκανε δήλωση – δεν πήγε στη Βουλή
• Σκηνικό έντασης στη συζήτηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη

============

Αντισηπτικά
Η Ευρώπη εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης
• Υπό έρευνα για την πρόκληση καρκίνου και επιπλοκών εγκυμοσύνης

============

Αθήνα
Γιατί και πώς άνοιξε δίαυλος με τη Μόσχα
• Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη και τι ακολουθεί

============

Ο Σαρκοζί στη φυλακή
C’EST FINI…
• Στις φυλακές της Santé βρίσκεται από χθες ο πρώην γάλλος πρόεδρος

============

Για το Λούβρο
Οταν οι Γάλλοι ζητούν βοήθεια από την ΕΛ.ΑΣ.
• Καμία πρόοδος στις έρευνες μέχρι τώρα

============

Αδειες οδήγησης
Θα ισχύουν για 15 χρόνια και θα είναι ψηφιακές

============

Χίσλοπ και Κάρτλετζ στα «ΝΕΑ»
Το δείπνο στο Μουσείο ήταν ένα σοκ
• Μιλάει επίσης ο Ρότζερ Μάικλ

============

Τρίτα γενέθλια
Γιατί η Μελόνι διέψευσε όλες τις προβλέψεις

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
Διαιτητής – ληστής στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Καταλανών

Βροχή από γκολ
Σάρωσαν Παρί, Ιντερ, Αϊντχόφεν, Αρσεναλ και Ντόρτμουντ

World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

inWellness
inTown
Media
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν
Δημοσκόπηση 21.10.25

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, Τσίπρας και Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων - Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» δεν περνούν απαρατήρητα. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύνταξη
