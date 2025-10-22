«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)

Στην νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου, την οποία απαγάγουν και βασανίζουν δύο εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίες (Τζέσι Πλίμονς και Έινταν Ντέλμπις), που πιστεύουν ακράδαντα ότι η CEO είναι εξωγήινη που έχει σταλεί για να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Ωστόσο, σε ότι αφορά τις θεωρίες που ακούμε εκτός οθόνης (ας πούμε ότι ο Μαικλ Τζάκσον ζει, γιατί κάποιος τον είδε κάπου, κάποτε), μία συγκεκριμένη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Πλίμονς.

«Λοιπόν, ο Τζέσι έχει μια που τον απασχολεί πολύ», είπε η Στόουν στο Variety μετά την πρεμιέρα της Νέας Υόρκης στο MoMa. «Σας το έχει πει ήδη;», αναρωτήθηκε, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφο του περιοδικού.

Τότε ο Πλίμονς πήρε τον λόγο και δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι η αγαπημένη του είναι εκείνη που θέλει: «Τα πουλιά τα να μην είναι αληθινά».

«Ναι, τα πουλιά», είπε η Στόουν γελώντας. «Πιστεύω ότι τα πουλιά είναι αληθινά. Αλλά είναι ενδιαφέρον να περπατάς τώρα στη Νέα Υόρκη με τόσα πολλά πουλιά και να σκέφτεσαι: ‘Τι θα γινόταν αν όλα τα περιστέρια — εδώ και τώρα — ήταν μικρά drone;’».

Διαφορετική φυλή;

Ο Σταύρος Χαλκιάς, ο οποίος στην ταινία υποδύεται έναν στυνομικό μιας μικρής πόλης, δήλωσε ότι υπάρχει ένας άλλος διαχρονικός μύθος του διαδικτύου που τον εξιτάρει.

«Δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικά άνθρωποι-σαύρες, αλλά στην ουσία, οι άνθρωποι που κυβερνούν τον κόσμο δεν είναι άνθρωποι», εξήγησε ο Χαλκιάς, αναφερόμενος στη θεωρία συνωμοσίας των ερπετών, η οποία έχει υιοθετηθεί για προσωπικότητες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Μπους και η βασίλισσα Ελισάβετ Β.

«Ανησυχούν περισσότερο για το να γίνουν πλούσιοι παρά για οτιδήποτε άλλο. Είναι μια ενδιαφέρουσα μεταφορά που προσπαθεί να εξηγήσει το κακό που καταστρέφει τη ζωή όλων, εννοώντας: ‘Α, πρέπει να πρόκειται για μια διαφορετική φυλή’. Αλλά μετά σκέφτεσαι: ‘Μπα, είναι απλά κάπως σκατάνθρωποι’».

Λουίτζι Μαντζιόνε;

Νωρίτερα φέτος, η Έμα Στόουν αναφέρθηκε και στις ομοιότητες μεταξύ των θεματικών που καταπιάνεται το «Bugonia» και του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τον CEO της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Ενόσω βρισκόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride, η Στόουν αποκάλυψε στο Variety ότι η δολοφονία του Τόμσον και η σύλληψη του Μαντζιόνε έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας της το 2024.

«Το πιο τρελό είναι ότι, αφού γυρίσαμε την ταινία – εγώ μένω στη Νέα Υόρκη – ακούσαμε ότι κάποιος πυροβολήθηκε στο δρόμο. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας στον τομέα της υγείας[…]Ήταν εξωφρενικό, γιατί μόλις είχαμε βρεθεί όλοι μαζί σε ένα υπόγειο [για τα γυρίσματα] και συζητούσαμε για αυτά τα θέματα και το ευρύτερο νόημα των πάντων», θυμήθηκε η Στόουν.

*Με πληροφορίες από: Variety