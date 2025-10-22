«Bugonia»: H Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλίμονς αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους θεωρία συνωμοσίας (εκτός οθόνης)
Οι Έμα Στόουν και Τζέσι Πλίμονς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», μίλησαν για μια θεωρία που τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον - Αλλά ο Σταύρος Χαλκιάς είχε άλλη γνώμη.
Στην νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου, την οποία απαγάγουν και βασανίζουν δύο εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίες (Τζέσι Πλίμονς και Έινταν Ντέλμπις), που πιστεύουν ακράδαντα ότι η CEO είναι εξωγήινη που έχει σταλεί για να καταστρέψει την ανθρωπότητα.
Ωστόσο, σε ότι αφορά τις θεωρίες που ακούμε εκτός οθόνης (ας πούμε ότι ο Μαικλ Τζάκσον ζει, γιατί κάποιος τον είδε κάπου, κάποτε), μία συγκεκριμένη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του Πλίμονς.
«Λοιπόν, ο Τζέσι έχει μια που τον απασχολεί πολύ», είπε η Στόουν στο Variety μετά την πρεμιέρα της Νέας Υόρκης στο MoMa. «Σας το έχει πει ήδη;», αναρωτήθηκε, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφο του περιοδικού.
Τότε ο Πλίμονς πήρε τον λόγο και δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι η αγαπημένη του είναι εκείνη που θέλει: «Τα πουλιά τα να μην είναι αληθινά».
«Ναι, τα πουλιά», είπε η Στόουν γελώντας. «Πιστεύω ότι τα πουλιά είναι αληθινά. Αλλά είναι ενδιαφέρον να περπατάς τώρα στη Νέα Υόρκη με τόσα πολλά πουλιά και να σκέφτεσαι: ‘Τι θα γινόταν αν όλα τα περιστέρια — εδώ και τώρα — ήταν μικρά drone;’».
Διαφορετική φυλή;
Ο Σταύρος Χαλκιάς, ο οποίος στην ταινία υποδύεται έναν στυνομικό μιας μικρής πόλης, δήλωσε ότι υπάρχει ένας άλλος διαχρονικός μύθος του διαδικτύου που τον εξιτάρει.
«Δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικά άνθρωποι-σαύρες, αλλά στην ουσία, οι άνθρωποι που κυβερνούν τον κόσμο δεν είναι άνθρωποι», εξήγησε ο Χαλκιάς, αναφερόμενος στη θεωρία συνωμοσίας των ερπετών, η οποία έχει υιοθετηθεί για προσωπικότητες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Μπους και η βασίλισσα Ελισάβετ Β.
«Ανησυχούν περισσότερο για το να γίνουν πλούσιοι παρά για οτιδήποτε άλλο. Είναι μια ενδιαφέρουσα μεταφορά που προσπαθεί να εξηγήσει το κακό που καταστρέφει τη ζωή όλων, εννοώντας: ‘Α, πρέπει να πρόκειται για μια διαφορετική φυλή’. Αλλά μετά σκέφτεσαι: ‘Μπα, είναι απλά κάπως σκατάνθρωποι’».
Λουίτζι Μαντζιόνε;
Νωρίτερα φέτος, η Έμα Στόουν αναφέρθηκε και στις ομοιότητες μεταξύ των θεματικών που καταπιάνεται το «Bugonia» και του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τον CEO της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον.
Ενόσω βρισκόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride, η Στόουν αποκάλυψε στο Variety ότι η δολοφονία του Τόμσον και η σύλληψη του Μαντζιόνε έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας της το 2024.
«Το πιο τρελό είναι ότι, αφού γυρίσαμε την ταινία – εγώ μένω στη Νέα Υόρκη – ακούσαμε ότι κάποιος πυροβολήθηκε στο δρόμο. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας στον τομέα της υγείας[…]Ήταν εξωφρενικό, γιατί μόλις είχαμε βρεθεί όλοι μαζί σε ένα υπόγειο [για τα γυρίσματα] και συζητούσαμε για αυτά τα θέματα και το ευρύτερο νόημα των πάντων», θυμήθηκε η Στόουν.
*Με πληροφορίες από: Variety
- Οι ηλεκτρονικές απάτες μειώθηκαν, αλλά η αξία τους αυξήθηκε [γραφήματα]
- Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 62χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του
- Λουτσέσκου: «Έχουμε νοοτροπία νικητή, σε ανοδική πορεία ο ΠΑΟΚ»
- Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
- Μισθοφόροι: Νέα άνθηση για τους ιδιωτικούς στρατούς
- LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις