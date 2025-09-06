«Πάγωσε το αίμα μου, πανικοβλήθηκα!» – Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει μια άγρια στιγμή στην Bugonia

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει ότι «πάγωσε» την ημέρα που έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι της για την Bugonia: «Απλά άρχισα να πανικοβάλλομαι» εξηγεί. «Από τη στιγμή που διάβασα το σενάριο, ήξερα ότι θα έπρεπε να ξυρίσω το κεφάλι μου, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος», είπε η ηθοποιός για τον νέο της ρόλο.

Ωστόσο. η Έμα Στόουν ήταν διστακτική σχετικά με τη «θυσία» που απαιτούσε το σενάριο για την τελευταία της ταινία, Bugonia, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου.

Η 36χρονη Στόουν και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος μίλησαν για τη νέα ταινία σε μια συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Εκεί, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ομολόγησε ότι ήταν ανήσυχη για το συγκεκριμένο αίτημα.

Χωρίς περιθώρια για λάθη σε μία λήψη

Στην επερχόμενη ταινία, η Στόουν υποδύεται μια ισχυρή διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία θεωρείται ότι είναι εξωγήινη που έχει σταλεί για να καταστρέψει τη Γη και απαγάγεται από δύο συνωμοσιολόγους (Τζέσι Πλίμονς και Ένταν Ντέλμπις). Λόγω της φύσης της ταινίας, έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι της μπροστά στην κάμερα, χωρίς περιθώρια για λάθη σε μία λήψη.

«Από τη στιγμή που διάβασα το σενάριο, ήξερα ότι θα έπρεπε να ξυρίσω το κεφάλι μου, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος» επανέλαβε η Στόουν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης, σύμφωνα με το IndieWire.

Ο Λάνθιμος τότε αστειεύτηκε: «Ωστόσο, είχες δισταγμούς». Η Στόουν επιβεβαίωσε ότι αυτό συνέβη «ακριβώς πριν» γυρίσουν τη σκηνή.

Αυτό που «την προσγείωσε» ήταν η ανάμνηση της χημειοθεραπείας της μητέρας της, αποκάλυψε η Στόουν. «Πέρασε από κάτι πραγματικά δύσκολο και έχασε τα μαλλιά της. Και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: “θέλω να ξυρίσω ξανά το κεφάλι μου”»

Η ευγνωμοσύνη

«Ήξερα εδώ και ενάμιση χρόνο ότι θα ξυρίζω το κεφάλι μου, και την ημέρα της λήψης — έστηναν τέσσερις κάμερες, επειδή έπρεπε να το γυρίσουμε σε ένα πλάνο και γυρίζαμε κυρίως με VistaVision, μια υπέροχη αλλά πολύ ευμετάβλητη κάμερα που σβήνει συχνά — οπότε έστηναν τις κάμερες και τους έπαιρνε πολύ χρόνο να τις ρυθμίσουν όλες. Και άρχισα να πανικοβάλλομαι» συνέχισε η Στόουν.

Παρά την ανησυχία της για τη μεταμόρφωση, ο 51χρονος Λάνθιμος φρόντισε να της μιλήσει και να την καθησυχάσει.

Η μητέρα της Στόουν, Κρίστα, διαγνώστηκε με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού το 2008.

Η μακροχρόνια φίλη της Στόουν, Τζένιφερ Λόρενς, δήλωσε στο Vogue ότι η Στόουν «τα κατάφερε με το λουκ». Και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, ήταν πανέμορφη»

«Πραγματικά δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της»

«Και τότε σκέφτηκα ότι ξυρίζω το κεφάλι μου γιατί μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ, και η μαμά μου ήταν εκεί μαζί μου, και ένιωσα ευγνωμοσύνη. “Τι δώρο! Είναι απλά μαλλιά”» συνέχισε η Στόουν.

«Έτσι, ήταν πραγματικά μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, πολύ απελευθερωτική, και… είναι απλά μαλλιά. Νόμιζα ότι θα ήταν μακρύτερα μέχρι τώρα, αλλά… είναι απλά μαλλιά!»

Η μακροχρόνια φίλη της Στόουν, Τζένιφερ Λόρενς, δήλωσε στο Vogue ότι η Στόουν «τα κατάφερε με το λουκ». Και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, ήταν πανέμορφη».

«Πραγματικά δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της», ομολόγησε η 35χρονη Λόρενς στο περιοδικό. «Είχα ήδη ζήσει την εμπειρία του κουρέματός της όταν υποδύθηκε την Μπίλι Τζιν Κινγκ», συνέχισε η σταρ, αναφερόμενη στον ρόλο της Στόουν το 2017 ως η εμβληματική τενίστρια στην ταινία Battle of the Sexes (Η Μάχη των Φύλων).

Στόουν και Λάνθιμος, ένα αχτύπητο δίδυμο

Η τελευταία ταινία της Στόουν είναι η τέταρτη συνεργασία της ηθοποιού με τον Γιώργο Λάνθιμο. Το δίδυμο είχε δουλέψει μαζί στο παρελθόν στις ταινίες «The Favourite» (Η Ευνοούμενη, 2018), «Poor Things» (2023) και «Kinds of Kindness» (Ιστορίες Καλοσύνης, 2024).

Η ταινία «Poor Things» χάρισε στη Στόουν το δεύτερο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον εντυπωσιακό της ρόλο. (Το πρώτο της Όσκαρ ήταν για την ταινία «La La Land» το 2017.)

Στο Bugonia πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλίμονς, Ενταν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν.. Σε σενάριο του Ουίλ Τρέισι είναι μια επανέκδοση της νοτιοκορεατικής ταινίας Save the Green Planet! του 2003.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή της Στόουν και του Λάνθιμου, καθώς και των Εντ Γκίνεϊ, Άντριου Λόουερι, Άρι Άστερ, Λαρς Κνούντσεν, Μίκι Λι και Τζέρι Κιονγκμπούμ Κο.

*Η ταινία Bugonia θα προβληθεί σε περιορισμένο αριθμό κινηματογραφικών αιθουσών στις 24 Οκτωβρίου και θα κυκλοφορήσει ευρέως στις 31 Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από people.com