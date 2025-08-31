Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Οι λάτρεις των αληθινών εγκλημάτων και οι διαδικτυακοί υποστηρικτές του Λουίτζι Μαντζιόνε (και όσες δηλώνουν ερωτευμένες μαζί του και του στέλνουν γράμματα στην φυλακή)– τον φερόμενο ως δολοφόνο του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον – μπορεί να ικανοποιηθούν από τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», καθώς, σύμφωνα με την πρωταγωνίστρια Έμα Στόουν, οι ομοιότητες μεταξύ ταινίας και υπόθεσης είναι εξωφρενικές.

Από το «Bugonia» στη Νέα Υόρκη

Η Έμα Στόουν, η πιο διακεκριμένη συνεργάτης του Λάνθιμου και παραγωγός της νέας ταινίας, δήλωσε ότι βρήκε «τρομακτικές» ομοιότητες μεταξύ της υπόθεσης Μαντζιόνε και της κεντρικής πλοκής του «Bugonia».

Όπως μεταδίδει το Variety, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride ότι η δολοφονία του Τόμσον και η σύλληψη του Μαντζιόνε έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας της το 2024.

Στην ταινία «Bugonia», η Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος (Τζέσι Πλέμονς). Ο εργαζόμενος, που είναι εμμονικός με τις συνωμοσίες, είναι πεπεισμένος ότι η Στόουν είναι εξωγήινη που έχει σταλεί για να καταστρέψει την ανθρωπότητα, και κρατάει την διευθύντρια αιχμάλωτη, υποβάλλοντάς την σε βασανιστήρια.

«Το πιο τρελό είναι ότι, αφού γυρίσαμε την ταινία – εγώ μένω στη Νέα Υόρκη – ακούσαμε ότι κάποιος πυροβολήθηκε στο δρόμο. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας στον τομέα της υγείας. Ξέρετε, λόγω Λουίτζι. Το έχετε ακούσει αυτό;» είπε η Στόουν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μετά την πρεμιέρα στο Telluride.

«Ήταν εξωφρενικό, γιατί μόλις είχαμε βρεθεί όλοι μαζί σε ένα υπόγειο [για τα γυρίσματα] και συζητούσαμε για αυτά τα θέματα και το ευρύτερο νόημα των πάντων», πρόσθεσε η Στόουν.

Υπόθεση Μαντζιόνε

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, βρίσκεται υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα φέτος, η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής για τον Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος έχει δηλώσει αθώος.

Η Νέα Υόρκη, η πόλη όπου ο Μαντζιόνε φέρεται να διέπραξε τη δολοφονία του Τόμσον, δεν έχει επιβάλει τη θανατική ποινή από τη δεκαετία του 1980, οπότε αυτή είναι μια αρκετά σπάνια κίνηση: η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ευθύνεται μόνο για ένα μικρό ποσοστό των θανατικών ποινών που επιβάλλονται στις ΗΠΑ.

Η Μπόντι δήλωσε ότι ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στο πλαίσιο της «ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για την καταπολέμηση των βίαιων εγκλημάτων και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Αμερική» και χαρακτήρισε το φερόμενο έγκλημα του Μαντζιόνε ως «προμελετημένη, εν ψυχρώ δολοφονία που συγκλόνισε την Αμερική».

«Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τον θάνατο του Μαντζιόνε, πολιτικοί στην Καλιφόρνια έχουν προτείνει ένα νέο νομοσχέδιο – που έχει πάρει ανεπίσημα το όνομά του – το οποίο θα απαγορεύει στις ασφαλιστικές εταιρείες να αρνούνται ή να καθυστερούν την ιατρική περίθαλψη που έχει συνταγογραφηθεί από γιατρό», αναφέρει το περιοδικό Dazed.

*Με πληροφορίες από: Variety | Dazed | Guardian