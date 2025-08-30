To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Η Έμα Στόουν επανενώθηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο για ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά για ένα ριμέικ επιστημονικής φαντασίας, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Η ταινία «Bugonia» έκανε επίσης το ντεμπούτο της με άριστη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, καθώς έχει συγκεντρώσει ένα 96% μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο.

Η κριτικός του περιοδικού TIME, Stephanie Zacharek, αναφέρει για την ταινία: «Ο κόσμος δεν είναι όμορφος και ο Λάνθιμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Μακάρι να μας έλεγε κάτι που δεν γνωρίζουμε ήδη», ενώ η κριτικός του Metro, Tori Brazier, σχολιάζει: «Η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος προσφέρουν πάντα στο κοινό ταινίες που τραβούν την προσοχή και διασκεδάζουν, αλλά το Bugonia είναι ίσως η πιο τολμηρή και παράξενη συνεργασία τους μέχρι τώρα… Εκεί που νόμιζες ότι ο Λάνθιμος δεν μπορούσε να γίνει πιο παράξενος ή πιο σκοτεινός, σου αποδεικνύει ότι μπορεί».

Τι περιμένουμε να δούμε;

Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου και σενάριο του Γουίλ Τρέισι, η ταινία είναι μια αγγλόφωνη διασκευή της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save the Green Planet!».

Η Έμα Στόουν πρωταγωνιστεί ως μια ισχυρή διευθύντρια που απαγάγεται από δύο συνωμοσιολόγους, οι οποίοι είναι πεπεισμένοι ότι είναι εν κρυπτώ εξωγήινη που σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζέσι Πλέμονς πρωταγωνιστεί ως ένας από τους απαγωγείς, συναντώντας ξανά τους Στόουν και Λάνθιμο μετά την ταινία Kinds of Kindness.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Έινταν Ντελμπις ως ο άλλος απαγωγέας, ο Σταύρος Χαλκιάς και η Αλίσια Σίλβερστοουν, η οποία συναντά ξανά τον Λάνθιμο μετά την ταινία The Killing of a Sacred Deer (2017).

Οι Στόουν και Λάνθιμος είναι επίσης παραγωγοί της ταινίας μέσω των αντίστοιχων εταιρειών τους Fruit Tree και Pith shingles.

Πίσω από τις κάμερες, βρίσκεται ο μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο διευθυντής φωτογραφίας Ρόμπι Ράιαν, ο σκηνογράφος Τζέιμς Πράις και ο συνθέτης Τζέρσκιν Φέντριξ.

Ο Τζόνι Μπερν είναι ο ηχολήπτης της ταινίας, ενώ η διευθύντρια κάστινγκ είναι η Τζένιφερ Βεντίτι.

Το Bugonia θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου.

*Με πληροφορίες από: Variety & Screen Rant