ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικά μέτρα την Κολομβία εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης των δύο χωρών

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ένα νέο πλήγμα εναντίον πλοίου που ανήκε σε ομάδα ανταρτών της Κολομβίας και ετοιμάζονται να εντείνουν την οικονομική πίεση στην Μπογοτά, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο ότι «ενθαρρύνει» την παραγωγή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, η επίθεση, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, είχε στόχο ένα πλοίο του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ ενάντια στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Το πλήγμα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει η Ουάσινγκτον με δηλωμένο στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Καραϊβική, όπου από τις αρχές Αυγούστου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά πολεμικά πλοία στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Συνολικά επτά σκάφη έχουν γίνει στόχος των αμερικανικών δυνάμεων μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

Οι ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών εναντίον υπόπτων που δεν συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Ο Γουστάβο Πέτρο «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών, έγραψε χθες, Κυριακή, στο Truth Social ο Τραμπ, ενώ κατηγόρησε τον Κολομβιανό ομόλογό του ότι είναι «ένας παράνομος βαρόνος των ναρκωτικών που ενθαρρύνει τη μαζική παραγωγή ναρκωτικών» στη χώρα του.

Παράλληλα ανακοίνωσε την αναστολή της οικονομικής βοήθειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Κολομβία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποια βοήθεια αναφέρεται.

Ο Πέτρο αντέδρασε στο Χ εκτιμώντας ότι «οι σύμβουλοι» του Τραμπ «τον παραπλανούν». «Σέβομαι την ιστορία, τον πολιτισμό και τους λαούς των ΗΠΑ. Δεν είναι αυτοί εχθροί μου (…) Το πρόβλημα είναι ο Τραμπ, όχι οι ΗΠΑ», τόνισε.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης προηγούμενες δηλώσεις του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι θα επιβληθούν «σημαντικοί δασμοί» στα κολομβιανά προϊόντα.

«Θα σας τους πω αύριο», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείτει τα ενημερωτικά μέσα AFP και Reuters.

Αυτά τα πιο πρόσφατα σχόλια του Ρεπουμπλικάνου σηματοδοτούν νέα επιδείνωση στις σχέσεις Ουάσινγκτον- Μπογοτά, την οποία ο Τραμπ κατηγορεί για συνενοχή στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. «Δεν καταπολεμούν τα ναρκωτικά, παράγουν ναρκωτικά», επανέλαβε χθες.

Η Κολομβία είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής που λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αμερικανικά κυβερνητικά στοιχεία. Το 2023 έλαβε περισσότερα από 740 εκατ. δολάρια. Τα μισά από αυτά τα χρήματα προορίζονταν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τα υπόλοιπα για την υποστήριξη ανθρωπιστικών και επισιτιστικών προγραμμάτων.

Νέο χτύπημα

Ο Χέγκσεθ έγραψε στο Χ ότι το Πεντάγωνο κατέστρεψε την Παρασκευή ένα σκάφος και σκότωσε τρεις ανθρώπους «στην περιοχή ευθύνης της» νότιας διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), στην οποία περιλαμβάνεται η Καραϊβική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο ανήκε στον ELN και εμπλεκόταν σε παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, αν και δεν παρουσίασε στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Ο Πέτρο από την πλευρά του καταδίκασε το πλήγμα, λέγοντας ότι το πλοίο ανήκε σε μια «ταπεινή οικογένεια».

«Κύριε Τραμπ, η Κολομβία δεν ήταν ποτέ αγενής με τις ΗΠΑ (…) αλλά εσείς είστε», έγραψε στο Χ. «Καθώς δεν είμαι επιχειρηματίας, είμαι ακόμη λιγότερο διακινητής ναρκωτικών. Δεν υπάρχει απληστία στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος είχε κατηγορήσει το Σάββατο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική και ότι σε ένα πλήγμα τους σκότωσαν έναν ψαρά.

Τον προηγούμενο μήνα οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Πέτρο, αφού συμμετείχε σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της οποίας κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιωτικούς να παρακούσουν τις εντολές του Τραμπ.

Ως τον Σεπτέμβριο η Μπογκοτά θεωρούνταν μία από τις 20 χώρες εταίρους των ΗΠΑ στη μάχη τους κατά των ναρκωτικών. Όμως ο Λευκός Οίκος απέσυρε το καθεστώς αυτό, αναφερόμενος στην παραγωγή κοκαΐνης «ρεκόρ» και στις «αποτυχημένες απόπειρες» διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μπογοτά και «ομάδων ναρκοτρομοκρατών».

Η Κολομβία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως και το 2023 κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής 2.600 τόνους, αύξηση 53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Πέτρο αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά, καταγγέλλοντας μεθοδολογικά προβλήματα.