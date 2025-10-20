newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικά μέτρα την Κολομβία εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης των δύο χωρών
Κόσμος 20 Οκτωβρίου 2025 | 09:59

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικά μέτρα την Κολομβία εν μέσω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης των δύο χωρών

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κολομβίας, με αφορμή το λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ένα νέο πλήγμα εναντίον πλοίου που ανήκε σε ομάδα ανταρτών της Κολομβίας και ετοιμάζονται να εντείνουν την οικονομική πίεση στην Μπογοτά, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο ότι «ενθαρρύνει» την παραγωγή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, η επίθεση, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, είχε στόχο ένα πλοίο του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ ενάντια στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Το πλήγμα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει η Ουάσινγκτον με δηλωμένο στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Καραϊβική, όπου από τις αρχές Αυγούστου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά πολεμικά πλοία στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Συνολικά επτά σκάφη έχουν γίνει στόχος των αμερικανικών δυνάμεων μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

Οι ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών εναντίον υπόπτων που δεν συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Ο Γουστάβο Πέτρο «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών, έγραψε χθες, Κυριακή, στο Truth Social ο Τραμπ, ενώ κατηγόρησε τον Κολομβιανό ομόλογό του ότι είναι «ένας παράνομος βαρόνος των ναρκωτικών που ενθαρρύνει τη μαζική παραγωγή ναρκωτικών» στη χώρα του.

Παράλληλα ανακοίνωσε την αναστολή της οικονομικής βοήθειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Κολομβία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποια βοήθεια αναφέρεται.

Ο Πέτρο αντέδρασε στο Χ εκτιμώντας ότι «οι σύμβουλοι» του Τραμπ «τον παραπλανούν». «Σέβομαι την ιστορία, τον πολιτισμό και τους λαούς των ΗΠΑ. Δεν είναι αυτοί εχθροί μου (…) Το πρόβλημα είναι ο Τραμπ, όχι οι ΗΠΑ», τόνισε.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης προηγούμενες δηλώσεις του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τονίζοντας ότι θα επιβληθούν «σημαντικοί δασμοί» στα κολομβιανά προϊόντα.

«Θα σας τους πω αύριο», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείτει τα ενημερωτικά μέσα AFP και Reuters.

Αυτά τα πιο πρόσφατα σχόλια του Ρεπουμπλικάνου σηματοδοτούν νέα επιδείνωση στις σχέσεις Ουάσινγκτον- Μπογοτά, την οποία ο Τραμπ κατηγορεί για συνενοχή στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. «Δεν καταπολεμούν τα ναρκωτικά, παράγουν ναρκωτικά», επανέλαβε χθες.

Η Κολομβία είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής που λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αμερικανικά κυβερνητικά στοιχεία. Το 2023 έλαβε περισσότερα από 740 εκατ. δολάρια. Τα μισά από αυτά τα χρήματα προορίζονταν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τα υπόλοιπα για την υποστήριξη ανθρωπιστικών και επισιτιστικών προγραμμάτων.

Νέο χτύπημα

Ο Χέγκσεθ έγραψε στο Χ ότι το Πεντάγωνο κατέστρεψε την Παρασκευή ένα σκάφος και σκότωσε τρεις ανθρώπους «στην περιοχή ευθύνης της» νότιας διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), στην οποία περιλαμβάνεται η Καραϊβική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο ανήκε στον ELN και εμπλεκόταν σε παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, αν και δεν παρουσίασε στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Ο Πέτρο από την πλευρά του καταδίκασε το πλήγμα, λέγοντας ότι το πλοίο ανήκε σε μια «ταπεινή οικογένεια».

«Κύριε Τραμπ, η Κολομβία δεν ήταν ποτέ αγενής με τις ΗΠΑ (…) αλλά εσείς είστε», έγραψε στο Χ. «Καθώς δεν είμαι επιχειρηματίας, είμαι ακόμη λιγότερο διακινητής ναρκωτικών. Δεν υπάρχει απληστία στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος είχε κατηγορήσει το Σάββατο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική και ότι σε ένα πλήγμα τους σκότωσαν έναν ψαρά.

Τον προηγούμενο μήνα οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Πέτρο, αφού συμμετείχε σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της οποίας κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιωτικούς να παρακούσουν τις εντολές του Τραμπ.

Ως τον Σεπτέμβριο η Μπογκοτά θεωρούνταν μία από τις 20 χώρες εταίρους των ΗΠΑ στη μάχη τους κατά των ναρκωτικών. Όμως ο Λευκός Οίκος απέσυρε το καθεστώς αυτό, αναφερόμενος στην παραγωγή κοκαΐνης «ρεκόρ» και στις «αποτυχημένες απόπειρες» διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μπογοτά και «ομάδων ναρκοτρομοκρατών».

Η Κολομβία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως και το 2023 κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής 2.600 τόνους, αύξηση 53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Πέτρο αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά, καταγγέλλοντας μεθοδολογικά προβλήματα.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Φορολογία: Η Ευρώπη βουλιάζει στην ανισότητα 

Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

inWellness
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του
Τεράστια απάτη 20.10.25

Κληρονόμος της Hermès έμεινε «σχεδόν» άπορος – Και το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του

Ο 82χρονος Νικολά Πουές, μέτοχος της Hermès, έχασε 15 δισ. δολάρια. Τον εξαπάτησε ο διαχειριστής της περιουσίας του –πιθανόν και εραστής του. Το ανακάλυψε χάρη στη σύζυγο του επιστάτη του.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική
Financial Times 20.10.25

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο μέσω ενίσχυσης των δυνάμεων στην Καραϊβική

Ο αρχικός στόχος καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευση από τη Βενεζουέλα, πλέον η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ανατρέψει διά της πίεσης τον Μαδούρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Κόσμος 20.10.25

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Σύνταξη
Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς
Διακρατική απειλή 20.10.25

Νεοφασιστικά «fight club»: Μία νέα παγκόσμια μορφή διάδοσης της ακροδεξιάς

Ένα νέο είδος εξτρεμιστικού κινήματος, καμουφλαρισμένο πίσω από τα γυμναστήρια και τις πολεμικές τέχνες, εξαπλώνεται σιωπηλά σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας ανησυχία στις υπηρεσίες πληροφοριών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA
NBA 20.10.25

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Με τη νέα του ανανέωση στους Χιούστον Ρόκετς, ο Κέβιν Ντουράντ φτάνει τα 598 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα καριέρας — κανείς άλλος δεν έχει κερδίσει περισσότερα από τα συμβόλαιά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora's Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα, Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι η αποστολή για το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα (pic)
Champions League 20.10.25

Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι, εκτός ο Ροντινέι: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την προπονητική… ταυτότητα του Μάρκο Νίκολιτς στην «Opap Arena» και ο ΠΑΟΚ έφυγε με ένα μεγάλο διπλό με τον Ρουμάνο τεχνικό να χτίζει ξανά μια καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βάρη: Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια
Συνελήφθη 20.10.25

Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο στη Βάρη, ο 25χρονος ανέπτυξε ταχύτητα κάνοντας ελιγμό και κινήθηκε προς Βάρκιζα παραβιάζοντας φανάρια και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πεζούς και οδηγούς

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
