Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 20 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Υπάρχει Θεός; Η επιστήμη έχει τη δική της ματιά

Στη σύγχρονη εποχή, η συζήτηση για την ύπαρξη Θεού αποκτά νέα διάσταση, καθώς η επιστήμη και η λογική προσφέρουν εργαλεία για να εξεταστεί η πιθανότητα ενός δημιουργού πέρα από τη θρησκευτική πίστη

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Το ερώτημα του αν υπάρχει θεός έχει απασχολήσει φιλοσόφους, θεολόγους και επιστήμονες για αιώνες.

Στη σύγχρονη εποχή, η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν μετατοπίσει τη συζήτηση, δημιουργώντας νέες δυνατότητες να εξεταστεί η ύπαρξη ενός θεϊκού δημιουργού μέσα από λογική και επιστημονικά δεδομένα.

Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί πρόσφατα στη Βρετανία από τους Olivier Bonnassies και Michel-Yves Bolloré φέρνει στο προσκήνιο αυτή τη σύγχρονη προσέγγιση, σύμφωνα με το Telegraph.

Η λογική ως απόδειξη

Ο Olivier Bonnassies, χριστιανός και συν-συγγραφέας του βιβλίου God: The Science, the Evidence, εξηγεί ότι η ένδειξη για την ύπαρξη Θεού βρίσκεται στη λογική αιτιότητα.

Όπως αναφέρει, τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αιτία, και στο τέλος χρειάζεται μια «πρωταρχική αιτία» που να εξηγεί την ύπαρξη του σύμπαντος.

Το βιβλίο, που γράφτηκε με τη συμμετοχή πάνω από 100 επιστημόνων, προσπαθεί να αποδείξει ότι η επιστήμη και η λογική δεν είναι πλέον αντίθετες στην ιδέα ενός δημιουργού, αλλά μπορεί να υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση.

Το έργο συνοδεύεται από πρόλογο του νομπελίστα φυσικού Robert Wilson και παρουσιάζει επιχειρήματα που συνδυάζουν επιστήμη και φιλοσοφία για την υποστήριξη της ύπαρξης του Θεού.

Οι επιστημονικές θεωρίες με μία νέα ματιά

Το βιβλίο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές επιστημονικές θεωρίες που, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης ενός δημιουργού:

  1. Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης: Η θεωρία αυτή προτείνει ότι το σύμπαν δεν υπήρχε πάντα, αλλά ξεκίνησε σε μια συγκεκριμένη στιγμή πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αν κάτι ξεκίνησε από την αρχή του χρόνου και της ύλης, τότε πρέπει να υπάρχει μια «πρωταρχική αιτία» που να το δημιούργησε, καθώς τίποτα δεν μπορεί να προέλθει από το τίποτα.
  2. Οι νόμοι της θερμοδυναμικής: Οι φυσικοί νόμοι δείχνουν ότι το σύμπαν αργά ή γρήγορα τείνει προς την εξάντληση της ενέργειας του, μια διαδικασία που ονομάζεται θερμικός θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο και αμετάβλητο – αν υπήρχε πάντα, θα είχε ήδη εξαντληθεί. Η ύπαρξη του σύμπαντος για δισεκατομμύρια χρόνια απαιτεί εξήγηση, πέρα από τα απλά φυσικά φαινόμενα.
  3. Η θεωρία της «fine-tuning»: Το σύμπαν διαθέτει μια σειρά από εξαιρετικά ακριβείς συνθήκες που επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής στη Γη. Από τη δύναμη της βαρύτητας μέχρι τη θερμοκρασία και τη σύσταση της ύλης, όλες οι παράμετροι πρέπει να είναι σχεδόν ακριβώς όπως είναι για να υπάρξουμε εμείς και η ζωή όπως την ξέρουμε. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό τυχαία είναι εξαιρετικά μικρές, κάτι που οι συγγραφείς θεωρούν ένδειξη ύπαρξης ενός σχεδιαστή ή δημιουργού.

Οι συγγραφείς συνδυάζουν αυτά τα δεδομένα για να σχηματίσουν το «επιχείρημα της Μεγάλης Ανατροπής»: η επιστήμη δεν αντικρούει πλέον την ύπαρξη Θεού, αλλά παρέχει στοιχεία που τη στηρίζουν.

Επιστήμη και Θεός: Μια νέα συζήτηση

Η προσέγγιση των Bolloré και Bonnassies δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τη θρησκεία, αλλά να εξετάσει την ύπαρξη ενός δημιουργού από μια οπτική που βασίζεται σε λογική και επιστημονικά δεδομένα.

Οι συγγραφείς αποφεύγουν την προσέγγιση του «Θεού των κενών», σύμφωνα με την οποία ο Θεός χρησιμοποιείται για να γεμίσει όσα η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει.

Αντίθετα, θέτουν το ερώτημα με δυαδικό τρόπο: υπάρχει Θεός ή όχι.

Παράλληλα, η εργασία τους συνδέει επιστήμη με φιλοσοφία και ιστορία. Αναφέρονται σε επιστήμονες όπως ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος και ο Δαρβίνος, παρουσιάζοντας μια ιστορική πορεία της γνώσης και των ορίων της επιστημονικής εξήγησης.

Κριτική και περιορισμοί

Το βιβλίο δεν είναι χωρίς κριτική. Ορισμένοι επιστήμονες, όπως ο Robert Wilson, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή των επιχειρημάτων στη θρησκευτική πίστη.

Παράλληλα, μέρος της επιστημονικής βάσης του βιβλίου είναι ήδη γνωστό για δεκαετίες, γεγονός που περιορίζει την καινοτομία του.

Οι συγγραφείς, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός αυτών των θεωριών παρέχει μια νέα κατανόηση της πιθανότητας ύπαρξης Θεού, ακόμη και για άτομα με επιστημονικό υπόβαθρο και αθεϊστική ή αγνωστικιστική στάση.

Η ζωή και η πίστη των συγγραφέων

Ο Michel-Yves Bolloré και ο Olivier Bonnassies προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και έχουν διαφορετικής σχέση με την πίστη ο καθένας.

Ο Bolloré γεννήθηκε σε καθολική οικογένεια και η πίστη ήταν πάντα μέρος της ζωής του.

Αντίθετα, ο Bonnassies ανακάλυψε την πίστη στα είκοσί του, μεγαλώνοντας σε οικογένεια με θρησκευτικές διαφορές.

Η συνάντησή τους και η συνεργασία τους στο βιβλίο βασίστηκε στην κοινή τους επιθυμία να εξετάσουν την ύπαρξη του Θεού μέσα από την επιστήμη και τη λογική.

Το βιβλίο γράφτηκε με στόχο να ενθαρρύνει εποικοδομητικές συζητήσεις και όχι για να προκαλέσει μεταστροφές πίστης.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η επιστημονική γνώση συνεχίζει να εξελίσσεται και ότι τα ερωτήματα για το σύμπαν παραμένουν ανοιχτά, αλλά θεωρούν ότι η λογική και οι υπάρχουσες επιστημονικές ανακαλύψεις δημιουργούν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης ενός δημιουργού.

Η επιστήμη και η δημιουργία

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του βιβλίου είναι η σύνδεση επιστημονικών θεωριών με τη θρησκευτική εμπειρία. Στο δεύτερο μισό του βιβλίου, οι συγγραφείς εφαρμόζουν τις θεωρίες αυτές σε βιβλικές αναφορές και θαύματα, όπως το Θαύμα της Φάτιμα.

Χρησιμοποιώντας λογική εξάλειψης, υποστηρίζουν ότι τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν ως ενδείξεις για τη δράση του θείου, χωρίς να καταφεύγουν σε προλήψεις ή μυθολογικές εξηγήσεις.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η επιστήμη δεν χρειάζεται να είναι αντίθετη στη θρησκευτική πίστη, αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ ύλης, χρόνου και πιθανής θείας παρέμβασης.

Όταν δυο κοσμοθεωρίες έρχονται πιο κοντά

Το God: The Science, the Evidence αποτελεί μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, προσεγγίζοντας την ύπαρξη του Θεού με λογική και επιστημονικά δεδομένα.

Παρά τις κριτικές και τους περιορισμούς του, το βιβλίο προτείνει έναν νέο διάλογο για τη σχέση μεταξύ του σύμπαντος και της πιθανής ύπαρξης ενός δημιουργού, δίνοντας έμφαση στη λογική και την εμπειρική παρατήρηση.

Είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι, η εργασία των Bolloré και Bonnassies προκαλεί σκέψη και ανοίγει τη συζήτηση για τον ρόλο της επιστήμης στην αναζήτηση του θείου, προσφέροντας μια νέα οπτική γωνία σε ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα για αιώνες.

