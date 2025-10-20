Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 20.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσοχή με τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί το κλίμα μεταξύ σας πρόκειται να είναι κάπως περίεργο, μην σου πω και έντονο. Αν αποφασίσεις να μείνεις σιωπηλός, κάντο μόνο και μόνο για να παρατηρήσεις καλύτερα τις καταστάσεις γύρω σου κι όχι για να γίνεις έξτρα καχύποπτος. Βάλε όρια σε αυτούς που πρέπει, γιατί σαν να πήραν πολύ αέρα!
DON’TS: Μην αφήσεις να δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ εσού και ορισμένων δικών σου ατόμων λόγω οικονομικών διαφορών. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις στον τομέα αυτόν. Βασικά μην είσαι βιαστικός στις κινήσεις σου γενικότερα σήμερα. Μην καβγαδίσεις με κανέναν, ακόμα κι αν το κάνεις παρασκηνιακά. Μην κάνεις συνέχεια δεύτερες σκέψεις.
Ταύρος
DO’S: Κράτα καλή ισορροπία στα πάντα χωρίς όμως να αμελείς τα θέλω σου. Συνέχισε να παραμείνεις επικεντρωμένος στα επαγγελματικά και ψάξε να βρεις έμπιστους συναδέλφους πάνω στους οποίους να μπορείς να στηριχτείς. Για να το πετύχεις αυτό όμως πρέπει να κάνεις και κάνα βήμα πίσω. Γίνε διαλλακτικός και υποχωρητικός, βρε παιδί μου.
DON’TS: Μην πάρεις άτσαλες πρωτοβουλίες, απλά και μόνο επειδή εσύ θεωρείς πως δε γίνεσαι και τόσο κατανοητός στους άλλους, γιατί αυτό θα λειτουργήσει σαν ντόμινο και θα φέρει σειρά εντάσεων στο προσκήνιο. Παράλληλα μην αρνείσαι πεισματικά να προσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, καθώς αυτό είναι κάτι το απαραίτητο για σήμερα.
Δίδυμοι
DO’S: Επικεντρώσου στο να κάνεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου, ώστε και να χαλαρώσεις, αλλά και να εξελιχθείς, έτσι; Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει και να ξεχάσεις τι πάει να πει χαρά ή καλοπέραση, γιατί μετά η κακοκεφιά σου δεν θα παλεύεται, στο λέω! Ωστόσο αν εκκρεμούν δουλειές σχετικές με το σπίτι, βάλτες κι αυτές στο πρόγραμμα.
DON’TS: Μην αφήσεις τον εκνευρισμό σου να βγει προς τα έξω στη δουλειά, γιατί το ίδιο θα συμβεί και με τους συναδέλφους σου. Γενικότερα δηλαδή σήμερα δεν πρέπει να έρθεις σε αντιπαράθεση με τα άτομα που συνεργάζεσαι. Μη γίνεις βιαστικός και ανυπόμονος σχετικά με τις δουλειές του σπιτιού. Μην αγνοείς τον συνομιλητή σου- rude!
Καρκίνος
DO’S: Βγες μπροστά με θάρρος και διεκδίκησε άμεσα αυτά που θες. Έστω τα μισά. Ωστόσο σίγουρα πρέπει να ξεφύγεις από την πίεση με το να ασχοληθείς και με κάτι που θα σε γεμίσει με συναισθήματα χαράς και απόλαυσης. Υπάρχει πολλή ένταση που θα σου βάλει εμπόδια σε αυτό, αλλά εσύ προσπάθησε. Εξέφρασε όσα σε έχουν ενοχλήσει.
DON’TS: Μην έρθεις σε αντιπαράθεση με τους άλλους, απλά επειδή έτσι σου κατέβηκε. Μην εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου αφιλτράριστα ή με ένταση. Μην αρνείσαι να αλλάξεις και τη γενικότερη στάση σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το ξέρεις πως πρέπει άλλωστε. Μην το παρακάνεις με τη «διαίσθησή» σου!
Λέων
DO’S: Βάλε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχεις σε σωστή σειρά. Απόφυγε να αντιδράσεις άμεσα και έντονα σε αυτά που θα ακούσεις να λέγονται μέσα στο σπίτι σου, γιατί το κλίμα ενδέχεται να είναι κάπως έντονο εκεί. Γενικά όμως μπορείς να πεις τις σκέψεις σου, απλά όχι σαν χείμαρρος. Προσοχή στα οικονομικά και στις μετακινήσεις σου.
DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, όταν παίρνεις μέρος σε σημαντικές συζητήσεις εξαιτίας του εκνευρισμού και της έντασης που νιώθεις, γιατί τότε δεν μπορείς να επεξεργαστείς όπως πρέπει όσα ακούς. Μην κολλάς στο ότι δεν θες να σε περάσει κανείς για τεμπέλη. Από την στιγμή που δεν ισχύει, εσένα τι σε κόφτει τι λένε οι άλλοι; Όχου πια!
Παρθένος
DO’S: Απόφυγε να αντιδράσεις έντονα ή να κάνεις περίεργα σχόλια, αν ακούσεις κάτι που δεν σου αρέσει και τόσο. Βρες τις χαμένες σου ισορροπίες για να νιώσεις- έστω και λίγο- ασφαλής. Από την άλλη, τα οικονομικά σου σε καλούν να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, καθώς δεν αποκλείεται να επιδιώξουν ορισμένοι επιτήδειοι να σε πιάσουν κορόιδο.
DON’TS: Μην αφήσεις την σύγχυση και την ένταση που επικρατούν να σε εμποδίσουν να συγκεντρωθείς. Μην κινείσαι περίεργα λόγω καχυποψίας ή και δεύτερων σκέψεων, γιατί κινείς υποψίες. Καλά! Το κυριότερο είναι να μην επιχειρήσεις να ψαρέψεις τους άλλους, γιατί εκεί σίγουρα θα καρφωθείς. Αν σε στριμώξουν οι άλλοι, μη γίνεις ειρωνικός.
Ζυγός
DO’S: Βάλε όρια. Ξέρεις εσύ που! Αν θέλεις να δεις αλλαγές, πρέπει να βρεις τον τρόπο να τις φέρεις, γιατί από μόνες τους δεν… Πρέπει να είσαι προσεκτικός τόσο στις συζητήσεις που κάνεις, όσο και σε κάποιες οικονομικές σου κινήσεις. Στα ερωτικά, μπορεί να υπάρξει ένταση, οπότε – μάντεψε – πρέπει να είσαι κι εκεί πολύ προσεκτικός!
DON’TS: Μην επιτρέψεις στο περίεργο κλίμα της μέρας να σε παρασύρει και να σε κάνει να απαντήσεις ειρωνικά, αιχμηρά ή και γενικώς έντονα σε όλα αυτά που θα ακούσεις. Ειδικά αν πεις πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί τόσο όσο θα έπρεπε, πριν τα ξεστομίσεις. Κυρίως γιατί αυτό θα δείξει στους άλλους ότι έχεις νεύρα και θα σε εκθέσει.
Σκορπιός
DO’S: Μείνεις και σήμερα στην φάση της παρατήρησης και απόφυγε να βγεις μπροστά και να πεις αυτά που θέλεις έξω από τα δόντια. Απόφυγε και να αποκαλύψεις πράγματα που ορισμένοι σου έχουν εμπιστευτεί. Ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που το παίζουν ηθικοί και δείχνουν με το δάχτυλο τους άλλους. Αν έχεις σχέση, κόψε τα μυστικά.
DON’TS: Μη γίνεις παρορμητικός, επειδή νιώθεις πως πρέπει να δράσεις άμεσα. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει, απλά εσύ τρώγεσαι με τα ρούχα σου μη τυχόν και μείνεις άπραγος ή μη τυχόν και η τωρινή σου αδράνεια επηρεάσει τα μελλοντικά σου πλάνα! Σε παρακαλώ, μην συνεχίσεις να είσαι σε αυτή την αχρείαστη ένταση!
Τοξότης
DO’S: Πρόσεχε τι λες και τι κάνεις στην παρέα, καθώς η ατμόσφαιρα μυρίζει ολίγον τι μπαρούτι. Όμως αν νιώθεις ότι υπάρχουν κάποιοι φίλοι σου οι οποίοι έμμεσα σου πετάνε σπόντες, τότε δείξε τους ότι μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου ώριμα μέσω ενός υγιούς και εποικοδομητικού διαλόγου. Λίγα λόγια και σοφά και καθόλου κουτσομπολιά!
DON’TS: Μη γίνεις παρορμητικός και άμεσος στις αντιδράσεις σου εξαιτίας κάποιας περίεργης παρασκηνιακής δράσης που θα αντιληφθείς ή θα σου τη «μαρτυρήσουν» διάφοροι που ψήνονται να σε τσιτώσουν. Μη λες κι εσύ όμως ό,τι να’ ναι. Στα επαγγελματικά, μη βιαστείς να προλάβεις καταστάσεις, γιατί έτσι μάλλον θα το κάνεις το λάθος.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να έχεις τα μάτια σου δεκατέσσερα, γιατί τα πράγματα είναι κάπως απαιτητικά. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκύψουν συναντήσεις- φωτιά! Με την καλή έννοια το λέω, καθώς ίσως να πάνε το κομμάτι της δουλειάς σου σε άλλο επίπεδο! Αρκεί ωστόσο κι εσύ να αποφύγεις- όσο μπορείς- τις πιέσεις από πλευράς σου, έτσι;
DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος ή βιαστικός, ειδικά αν πρόκειται για το κλείσιμο κάποιας συμφωνίας που κυνηγάς. Μην αρχίσεις τα καυστικά σχόλια ή τις μπηχτές μέσα στην παρέα, καθώς η φάση εκεί είναι ήδη έντονη από μόνη της, δεν χρειάζεται τη βοήθειά σου, ξέρεις! Παράλληλα μην προσπαθήσεις να πιάσεις κάποιον από τους γύρω σου αδιάβαστο.
Υδροχόος
DO’S: Διάλεξε εσύ τις συζητήσεις στις οποίες θέλεις να πάρεις μέρος.Όχι όπου σε αναγκάζουν! Κοίταξε λοιπόν να σχετίζονται κυρίως με πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις τι σου λείπει και δεν χαλαρώνεις. Δέξου τις συμβουλές των μεγαλύτερων ή των έμπειρων. Προσπάθησε να διεκπεραιώσεις τις δουλειές σου με αισιοδοξία.
DON’TS: Μην αγχώσεις τον εαυτό σου σχετικά με αυτό το καινούργιο που θες να ξεκινήσεις. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από την ένταση και την πίεση που σου ασκείται από τους ανώτερούς σου. Μην κινηθείς βιαστικά και παρορμητικά λοιπόν εξαιτίας αυτού. Μην είσαι σε απρόσεκτος σε αυτά που λες. Παράλληλα μην εμπιστεύεσαι τους πάντες.
Ιχθύες
DO’S: Ίσως υπάρξουν διλήμματα στα οικονομικά σχετικά με το τι πρέπει να κάνεις. Για να αποφύγεις να δώσεις έκταση σε αυτό και να μην χάσεις χρόνο, φρόντισε να είσαι όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται σε αυτά που λες. Όμως άκου και τι σου λένε οι άλλοι, έτσι; Κράτα την ψυχραιμία σου γενικώς. Απόφυγε τις απότομες και τις παρορμητικές απαντήσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τις διαφορετικές απόψεις που μοιράζεσαι με κάποιους άλλους ανθρώπους να προκαλέσουν εντάσεις ή καβγάδες. Για να το αποφύγεις αυτό, μην αρχίσεις τις μπηχτές, έτσι; Μην είσαι τόσο καχύποπτος. Ωστόσο αν ψάχνεις να βρεις την άκρη του νήματος, τότε μην αφήσεις τους άλλους να το πάρουν χαμπάρι. Άρα μην καρφώνεσαι!
