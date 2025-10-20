DO’S: Επικεντρώσου στο να κάνεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου, ώστε και να χαλαρώσεις, αλλά και να εξελιχθείς, έτσι; Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει και να ξεχάσεις τι πάει να πει χαρά ή καλοπέραση, γιατί μετά η κακοκεφιά σου δεν θα παλεύεται, στο λέω! Ωστόσο αν εκκρεμούν δουλειές σχετικές με το σπίτι, βάλτες κι αυτές στο πρόγραμμα.

DON’TS: Μην αφήσεις τον εκνευρισμό σου να βγει προς τα έξω στη δουλειά, γιατί το ίδιο θα συμβεί και με τους συναδέλφους σου. Γενικότερα δηλαδή σήμερα δεν πρέπει να έρθεις σε αντιπαράθεση με τα άτομα που συνεργάζεσαι. Μη γίνεις βιαστικός και ανυπόμονος σχετικά με τις δουλειές του σπιτιού. Μην αγνοείς τον συνομιλητή σου- rude!