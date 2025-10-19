Πολλά είναι τα σοβαρά περιστατικά στα δημόσια νοσοκομεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια από τις αρχές του 2025 και αφορούν σε ιατρικά λάθη.

Μετά την τελευταία ΕΔΕ που διατάχθηκε στις 16 Οκτωβρίου από τη διοίκηση του νοσοκομείου Λάρισας επειδή έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή, έρευνα πραγματοποιείται και για την τραγωδία με το αναφυλακτικό σοκ που προκλήθηκε σε 28χρονη έγκυο από χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας, αλλά και για το αλλεργικό σοκ που υπέστη μια 22χρονη ασθενής εξαιτίας λάθος χορήγησης φαρμάκου, στο Αττικόν.

Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί λάθος μεταγγίσεις σε αίματος σε Τζάνειο και Ευρωκλινική όπου στην πρώτη περίπτωση πέθανε μια 62χρονη γυναίκα.

Τι φταίει όμως για όλα αυτά τα σοβαρά περιστατικά; Οι ειδικοί μιλούν για ελλείψεις στο ΕΣΥ και θεωρούν ότι η εξάντληση και η υποστελέχωση των νοσοκομείων, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που οδηγούν σε ιατρικά λάθη.

Το ιατρικό λάθος στη Λάρισα

Ειδικότερα σε εξέλιξη βρίσκεται η ΕΔΕ για το ιατρικό λάθος σε βάρος ασθενή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες χορηγήθηκε λανθασμένα διαφορετικό φαρμακευτικό σκεύασμα σε 62χρονη ασθενή που πάσχει από καρκίνο και επρόκειτο να λάβει συγκεκριμένη θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το λάθος και σταμάτησε τη χορήγηση. Οι γιατροί ειδοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην εξέταση της γυναίκας, με την κατάσταση της υγείας της να μην επηρεάζεται.

Δύο νοσηλεύτριες απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο, ενώ έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το συμβάν.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε ιατρικά λάθη

Η υποστελέχωση των νοσοκομείων και η εξάντληση των γιατρών και των νοσηλευτών από τις απανωτές εφημερίες είναι κάποιοι από τους παράγοντες που οδηγούν σε ιατρικά λάθη, τόνισε στο MEGA ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Σε όλα τα συστήματα της Ευρώπης και του κόσμου γίνονται ιατρικά λάθη. Με βάση τα στοιχεία του ΠΟΥ, ένας στους 10 ασθενείς υφίσταται ζημιά από ιατρικό λάθος κατά τη νοσηλεία του. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχουμε σύστημα καταγραφής ιατρικών λαθών. Από έρευνες που γίνονται, δεν είμαστε πάνω σε λάθη από τα προηγμένα συστήματα της Ευρώπης και του κόσμου», είπε.

«Προσπαθούμε, παρά την εξάντληση, να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι έχουμε σοβαρές ελλείψεις» συμπλήρωσε.

«Παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι η εργασιακή εξουθένωση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, προβλήματα στο σπίτι λόγω των χαμηλών μισθών. Ο ΠΟΥ δέχεται ότι οι παράγοντες αυτοί συμβάλουν στα ιατρικά λάθη. Όταν ένα νοσοκομείο εφημερεύει γίνεται πόλεμος. Γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στην υγεία, για να γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ», τόνισε.

Στο ίδιο κλίμα η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος ΕΠΕ, τόνισε πως πρέπει να βελτιωθεί το ΕΣΥ και να γίνουν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

«Έχουν γίνει πάρα πολλά, όσον αφορά τον κτιριακό εξοπλισμό, το ότι πάμε στο σπίτι των ανθρώπων με ογκολογικά προβλήματα. Όλα αυτά είναι βελτιώσεις που έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Πιο αυστηρά θα προσέχουμε τα πρωτόκολλα που έχουμε στα χέρια μας, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη».