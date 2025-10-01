Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Στο Νοσοκομείο Άρτας άφησε την τελευταία της πνοή μία 28χρονη εγκυμονούσα, μετά από αλλεργικό σοκ που προκλήθηκε από τη χορήγηση αντιβίωσης στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου.

Η νεαρή μητέρα ενός παιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείο

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.