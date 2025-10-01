Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Θρήνος στην Άρτα για μία 28χρονη κοπέλα που εισήχθη στο Νοσοκομείο όντας στους πρώτους μήνες της κύησης και σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στην Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής.

Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε την μάχη.

Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει τους πάντες. Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.