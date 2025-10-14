Για ξεκάθαρο έγκλημα μιλούν οι συγγενείς της 28χρονης εγκύου που έχασε την ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας, όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατό της, με αποτέλεσμα να διαταχθεί νεκροψία για να προσδιοριστούν επίσημα τα αίτια θανάτου.

Η εκταφή έγινε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά την νεκροτομή, λήφθηκαν και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διερευνηθεί αν ο θάνατος προκλήθηκε από αναφυλακτικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

Επιπλέον, εξετάζεται αν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα μπορούσε να σώσει τη ζωή της, καθώς φέρεται ότι οι γιατροί καθυστέρησαν σημαντικά.

«Είναι ξεκάθαρα έγκλημα» λέει η αδερφή της 28χρονης

Η Βικτώρια Μητσαρά, αδελφή 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας μετά από αλλεργική αντίδραση, μίλησε στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο της 28χρονης.

«Η ΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρα έγκλημα αυτό που έγινε. Από αμέλεια μεν αλλά ήταν έγκλημα» αναφέρει.

«Το γεγονός ότι δεν έβρισκαν αδρεναλίνη, της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα» συμπλήρωσε η γυναίκα.

«Όταν έγινε στο δωμάτιο ήταν μία νοσηλεύτρια μόνο. Έκανε εμετό η αδελφή μου και ο γαμπρός μου είπε στη νοσηλεύτρια να κάνει κάτι και του είπε ‘’τι να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι’’. Η νοσηλεύτρια απ’ ότι κατάλαβα δεν πήγε να ενημερώσει έναν γιατρό που βρισκόταν εκεί αλλά πήρε τον θεράποντα ιατρό που βρισκόταν στο σπίτι» πρόσθεσε.

«Ο νοσηλευτής δεν μπορεί να χορηγήσει φάρμακο από μόνος του»

Στην εκπομπή μίλησε και ο Γεώργιος Αρβανίτης, πρόεδρος 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

«Ο νοσηλευτής εκτελεί την ιατρική πράξη άρα δεν μπορεί να χορηγήσει αντιβίωση από μόνος του. Για το συγκεκριμένο περιστατικό της αλλεργικής αντίδρασης. θα έπρεπε να είναι και γιατρός εκεί. Παρόλα αυτά οι νοσηλευτές ξέρουν πώς να αντιδράσουν άμεσα αλλά χρειάζονται την εντολή».

«Υπήρχαν εντατικολόγος και αναισθησιολόγος εντός του νοσοκομείου»

«Αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος χορήγησης της αντιβίωσης αλλά και ο χρόνος αντίδρασης. Εκεί στην Άρτα υπήρχαν 4 ασθενείς, 2 νοσηλευτές και μία ειδικευόμενη γιατρός. Ο ειδικευμένος γιατρός δεν υπήρχε, ήταν από το σπίτι. Ήταν σε εφημερία – ετοιμότητα» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Υπήρχε λίγο πιο δίπλα αναισθησιολόγος και εντατικολόγος. Πρέπει να δούμε αν η ειδικευόμενη γιατρός κάλεσε τους γιατρούς και πότε. Η αντιβίωση χορηγήθηκε στη φλέβα αλλά θα έπρεπε να χορηγηθεί στον ορό», πρόσθεσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Η ΕΔΕ θα δείξει αν ειδοποιήθηκαν οι δυο αυτοί γιατροί από την ειδικευόμενη γιατρό που ήταν εκείνη την ημέρα σε εφημερία, είπε ο Γιαννάκος.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, όπως απουσία ειδικευμένου γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες του γιατρού προς τον ειδικευόμενο.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν από λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου