Θλίψη και οργή κατακλύζει την οικογένεια και τους φίλους της 28χρονης Σπυριδούλας, της εγκύου που έχασε τη ζωή της μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιωτικού.

Η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης ολοκληρώθηκε χθες και τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Από την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν αναμένεται να δοθούν απαντήσεις αν όντως η 28χρονη γυναίκα πέθανε λόγο της αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε από την χορήγηση αντιβίωσης.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

«Υπάρχει η ΕΔΕ και η εισαγγελική έρευνα και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις πώς χάθηκαν μέσα στο νοσοκομείο αυτές οι δύο ζωές. Πρέπει να δούμε εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, στη χορήγηση του φαρμάκου και εάν έδρασαν έγκαιρα οι γιατροί», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega.

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε πως μέσω των εξετάσεων που θα γίνουν θα αποδειχτεί αν τον θάνατο προκάλεσε η αναφυλακτική αντίδραση.

«Εάν υπάρχουν κρατημένα δείγματα στο νοσοκομείο μπορούμε να μάθουμε και ποια ουσία το προκάλεσε. Ζητήσαμε να κρατηθούν τα δείγματα από το Μικροβιολογικό και ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημά μας».

«Τεχνικά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον χρόνο χορήγησης φαρμάκων. Μόνο τις ουσίες μπορούμε να προσδιορίσουμε» συμπλήρωσε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Ο Νικόλαος Μήκος, Διευθυντής Αλλεργιολογικού Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», εξήγησε πως αναφυλακτικό σοκ είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά και πρέπει να δράσεις γρήγορα για να το σταματήσεις.

«Ο λόγος που παίρνουμε συνήθως αντιβίωση το πρωί, είναι για να έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε. Στο νοσοκομείο γίνεται ενδοφλέβια. Κάποιες φορές ένα αντιβιοτικό μπορεί να βγάλει ένα εξάνθημα, και στο μέλλον να γίνει κάτι πιο σοβαρό. Νοσηλευτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το αλλεργικό σοκ γιατί γίνεται ξαφνικά. Και το μόνο φάρμακο που το σταματάει είναι η αδρεναλίνη».

Σύμφωνα με τον κ. Γαλεντέρη, καθώς η αδρεναλίνη είναι μία ουσία που παράγεται από τον οργανισμό μας, από τις τοξικολογικές εξετάσεις δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποια είναι η εξωγενής και ποια η ενδογενής ποσότητα.

Μέσω μηνύματος, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε στην εκπομπή πως η παρέμβαση των γιατρών όταν διαπίστωσαν το αλλεργικό σοκ ήταν άμεση, μόλις ένα λεπτό αφού ενημερώθηκαν.