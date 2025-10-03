Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα για την υπόθεση με τον θάνατο 28χρονης εγκύου και του εμβρύου που κυοφορούσε, έπειτα από αλλεργικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού από γιατρό του νοσοκομείου της πόλης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων, καθώς όπως έχει δηλώσει δεν ξέρει αν αυτό τηρήθηκε. «Πάρα πολλές φορές εγώ έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ, για την περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας, εκ προοιμίου δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», ανέφερε o ίδιος την Πέμπτη στο Mega.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, όπως απουσία ειδικευμένου γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες του γιατρού προς τον ειδικευόμενο. Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν από λίγους μήνες, χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

«Άπειροι και ανάλγητοι»

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ζητώντας την εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου». Όπως υποστηρίζει, κατά την υποδοχή της εγκύου στο νοσοκομείο ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός.

Χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό «άπειρους και ανάλγητους», ενώ στράφηκε και κατά της διοίκησης του νοσοκομείου, λέγοντας ότι δεν ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. «Προφανώς ο διοικητής αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγε καλά, για ποιον λόγο λοιπόν δεν διέταξε επί τόπου νεκροψία – νεκροτομή ώστε να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση;» διαρωτήθηκε.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή για τη χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε διά τηλεφώνου διότι δεν υπήρχε στο δωμάτιο ειδικευμένος γιατρός. Υποστήριξε επίσης ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αγνόησε εκκλήσεις της οικογένειας για επιδείνωση της κατάστασης της 28χρονης.

Τέλος ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι την αλλεργική αντίδραση προκάλεσε το αντιβιοτικό ή ένας συνδυασμός με το παυσίπονο που της χορηγήθηκε αρχικώς, χαρακτηρίζοντας το πιστοποπιητικό θανάτου ελλιπές. «Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», τόνισε χαρακτηριστικά.