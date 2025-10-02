newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Τα ερωτήματα για τον θάνατο της εγκύου στην Άρτα – Είχε λάβει και στο παρελθόν την ίδια αντιβίωση;
Τα ερωτήματα για τον θάνατο της εγκύου στην Άρτα – Είχε λάβει και στο παρελθόν την ίδια αντιβίωση;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Άρτας είχαν ξανακάνει την ένεση με την αντιβίωση στην άτυχη κοπέλα και στην πρώτη εγκυμοσύνη της.

Σύνταξη
Vita.gr
Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Άρτας μετά τον αναπάντεχο χαμό της 28χρονης εγκύου από αλλεργικό σοκ έπειτα από αντιβίωση που της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο της πόλης.

Στενοί συγγενείς και φίλοι της αδικοχαμένης εγκύου διατυπώνουν βασανιστικά ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν και κανείς τους δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα.

Όλοι λένε πως η νεαρή μητέρα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της, ήταν υγιέστατη μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Πήγαινε στη δουλειά της κανονικά. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο της Άρτας.

Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση και η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ, που τελικά της στοίχισε τη ζωή.

Τα ερωτήματα για τον θάνατο της εγκύου

«Λέει την Κυριακή ήμασταν μια χαρά, πήγαμε στο νοσοκομείο με μία απλή αιμορραγία. Το μωρό ζούσε κανονικά, δεν απέβαλε ή κάτι και της κάνανε μία ένεση εκεί πέρα και στο 20λεπτο επάνω της έκλεισε το οξυγόνο τα πάντα και έκανε εμετό, έπαθε εισρόφηση» ανέφερε συγγενής της 28χρονης μιλώντας στο MEGA για τα όσα έγιναν στο νοσοκομείο της Πάτρας.

«Μετά πρέπει να έπαθε και μια ανακοπή. Στο 20λεπτο επάνω πρήζεται και φράζει την ανάσα, κάνει εμετό και μετά από εκεί και πέρα… Δεν το έχει ξαναπάθει. Νομίζω της είχαν ξανακάνει αυτή την ένεση, αν έκαναν την ίδια φυσικά και δεν έκαναν κάτι άλλο. Δεν είχε κάποια αλλεργία, γιατί λέει και στο πρώτο κοριτσάκι, το είχε ξαναπάθει, της κάνανε την ένεση. Δεν έπαθε αλλεργικό σοκ (τότε)» συμπλήρωσε.

Οι στενοί συγγενείς της 28χρονης εγκύου περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις, στα ερωτήματα που έχουν θέσει από την πρώτη στιγμή.

Της έγιναν οι απαιτούμενες εξετάσεις πριν τη χορήγηση της αντιβίωσης; Υπήρχαν περιθώρια σωτηρίας για την άτυχη Σπυριδούλα από τη στιγμή που υπέστη το αλλεργικό σοκ; Χάθηκε χρόνος εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα; Τι έκαναν οι γιατροί και οι νοσηλευτές όταν ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής της; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που διατυπώνουν οι συγγενείς και φίλοι της αδικοχαμένης 28χρονης Σπυριδούλας.

Οι δικοί της άνθρωποι τονίζουν πως θα κινηθούν νομικά και θα κάνουν τα πάντα για να λάμψει η αλήθεια.

Τι υποστηρίζει το νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 28χρονη προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία, αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής και αποφασίστηκε η εισαγωγή της.

«Η 28χρονη ήταν έγκυος και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τίποτα το ανησυχητικό και η αντιμετώπιση που γίνεται είναι συνήθως αυτή. Χορηγούν προληπτικά μια αντιβιοτική αγωγή σε κάθε αιμορραγία. Αμέσως μετά την χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη άρχισε να λέει στους γιατρούς: «Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι». Σε λίγα λεπτά έκανε έναν εμετό, μετά έκανε έναν δεύτερο και άρχισε να μελανιάζει. Και η εντατική είναι ακριβώς δίπλα. Το χειρουργείο είναι δίπλα στη ΜΕΘ στον ίδιο όροφο» αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου Άρτας.

Μετά το αλλεργικό σοκ, έγιναν προσπάθειες να σωθεί η 28χρονη, δυστυχώς χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

«Όλοι έπεσαν πάνω, ο αναισθησιολόγος, ο εντατικολόγος, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι γιατροί στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη ανακοπή, γύρω στις 12.00 δεν είχε επηρεαστεί η εγκεφαλική της λειτουργία, όμως έκανε και δεύτερη ανακοπή και κατέληξε στις 5 τα ξημερώματα. Όλες αυτές τις ώρες οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν με τίποτα. Δεν μπόρεσε ποτέ να ανανήψει αυτή η κοπέλα. Δεν αντιδρούσε στα φάρμακα με τίποτα».

Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου υποστηρίζουν πως έδρασαν ταχύτατα όταν διαπίστωσαν πως η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ, αλλά όπως λένε δεν υπήρχαν περιθώρια.

«Ήταν ένα βαρύτατο αναφυλακτικό σοκ. Εν τω μεταξύ αυτή η αγωγή που της δόθηκε είναι το πιο συνηθισμένο αντιβιοτικό που υπάρχει στα νοσοκομεία. Η ουσία ονομάζεται η κεφαλοσπορίνη που είναι το πιο κοινό αντιβιοτικό. Και για τους γιατρούς στο νοσοκομείο είναι μεγάλο το σοκ… Όλοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια. Αν κάποιος ασθενής είναι αλλεργικός, το ξέρει ο ίδιος ότι είναι και το δηλώνει στο ιατρικό προσωπικό» συμπληρώνουν.

Ποιοι ήταν στο νοσοκομείο τη στιγμή του αλλεργικού σοκ

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της εγκύου.

«Ο διοικητής διέταξε ΕΔΕ και καλά έκανε. Πρέπει να γίνει εσωτερική έρευνα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ένας λόγος παραπάνω που μιλάμε για μια τόσο νεαρή γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, στο νοσοκομείο της Άρτας τη στιγμή που εισήχθη στο νοσοκομείο η 28χρονη, εκεί βρίσκονταν μόνο η ειδικευόμενη γιατρός, η νοσηλεύτρια και η μαία.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας δήλωσε στο MEGA:

«Από τη στιγμή που κλήθηκε η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας -τυχαίνει κιόλας η κλινική που νοσηλευόταν η οποία κυρία να είναι δίπλα ακριβώς – μέσα σε ένα λεπτό ο γιατρός εντατικής ήταν πάνω από την άρρωστη. Δεν έφυγε κανένας γιατρός πάνω από την κοπέλα τουλάχιστον από την στιγμή που κληθήκαμε. Τουλάχιστον σαν μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετά εκλήθη ο αναισθησιολόγος εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα επειδή τυχαίνει, είπαμε, να είμαστε στον ίδιο όροφο- μέσα σε ένα λεπτό ήρθε και ο αναισθησιολόγος. Οι δικοί μου οι γιατροί από τη στιγμή που κλήθηκαν ήταν σε ένα λεπτό εκεί. Και ο γιατρός που εφημέρευε στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο οποίος έμεινε όλο το βράδυ δίπλα στην κοπέλα».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη, η 28χρονη ρωτήθηκε αν έχει αλλεργία σε κάτι και απάντησε ότι δεν ξέρει.

«Είχε λάβει στο παρελθόν ξανά αντιβίωση. Η αλλεργία πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί και μετά από πολλές χορηγήσεις. δεν σημαίνει πως επειδή στο παρελθόν πήρε αντιβίωση και δεν έκανε αλλεργία, δεν θα κάνει ποτέ. Πρέπει να διαπιστωθεί πότε χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γι’ αυτό διατάχθηκε ΕΔΕ. Αν ένα αλλεργικό σοκ εξελιχθεί σε αναφυλαξία, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές» σημείωσε ο κ. Γαλεντέρης.

«Αν έχει ευθύνες το προσωπικό να αποδοθούν αλλά δεν δέχομαι την ισοπέδωση του νοσοκομείου της Άρτας. Τον Ιούνιο, τα δύο παιδιά που πνίγηκαν στον Άραχθο, επανήλθαν από το ίδιο νοσοκομείο, της Άρτας. Ακούγονται μύθοι, όπως ότι η μαιευτική ήταν υποστελεχωμένη. Νοσηλεύονταν 4 ασθενείς. Πρέ4πει να δούμε αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο και αν κατάλαβαν από την αρχή το αλλεργικό σοκ», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Οι τρυφερές αναρτήσεις της αδικοχαμένης εγκύου

Οι αναρτήσεις που έκανε στο πέρασμα των τελευταίων χρόνων έδειχναν την ευαισθησία και την καλοσύνη που τη διέκρινε. Το βράδυ της παραμονής του 2024, προσπαθούσε να συνοψίσει την ευτυχία της. Κρατούσε αγκαλιά το πρώτο παιδί της.

«Πέρυσι ευχόμασταν να έρθεις στη ζωή μας και φέτος σε έχουμε στην αγκαλιά μας, έχεις φέρει στη ζωή μας μεγαλύτερη ευτυχία απ’ ότι ονειρευόμασταν. Η μαμά και ο μπαμπάς σ’ αγαπάνε πολύ! Ευχόμαστε σε όλους να έχετε μια υπεροχή χρονιά, να μη στερήσει τίποτα σε κανέναν και να είναι καλύτερη από αυτήν που φεύγει, να γεμίσουν οι καρδιές όλων σας απόψε με ευτυχία!! Καλή μας χρονιά!!».

Συγκίνηση σε φίλους και συγγενείς είχε προκαλέσει και το κείμενο που είχε ανεβάσει στη γιορτή της μητέρας της.

«Καλημέρα μαμά. Σου αξίζει να ξέρεις ο καλύτερος μου εαυτός. Θυσίασες τα πάντα κι άφησες πίσω σου κάθε είδους εγωισμό. Τίποτα δε σ’ ένοιαζε παρά μόνο η ευτυχία μας. Σ’ ευχαριστώ λοιπόν για την αξιοθαύμαστη υπομονή σου. Γιατί ξέρω πως υπήρξαν στιγμές που σχεδόν δεν άντεξες. Παράπονα, κλάματα, γελοίες απαιτήσεις. Δεν έχει σημασία. Και θέλω να ξέρεις πως μου έδωσες απλόχερα λίγη απ’ αυτή την υπομονή που κουβαλάς. Κι ας μην ξεχνάμε το κουράγιο σου. Μου χάρισες και λίγο απ’ αυτό».

Η Σπυριδούλα είχε διπλή χαρά το τελευταίο διάστημα καθώς εκτός από εκείνη, είχε μείνει έγκυος και η αδερφή της.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου συνεχίζονται, με τους στενούς συγγενείς και τους φίλους της 28χρονης να προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Μια σειρά από ερωτήματα περιμένουν απαντήσεις.

Σύνταξη
