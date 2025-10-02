newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 08:10

Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

«Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχετικά με το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στο νοσοκομείο στην Άρτα, όπου μια 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ.

«Πάρα πολλές φορές εγώ έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ, για την περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας, εκ προοιμίου, πριν τρέξει η ΕΔΕ και πιστεύω και η εισαγγελική έρευνα και βγάλουν συμπέρασμα, δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», αναφέρει στο MEGA ο κ. Γιαννάκος.

Σημειώνεται ότι μετά τις εξετάσεις στις οποίες η 28χρονη υποβλήθηκε στο νοσοκομείο, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

«Ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος διασωλήνωσαν την ασθενή – Την επομένη έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια»

Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 28χρονη έχασε τη μάχη βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η γυναίκα εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια

«Έχουμε μία γυναίκα 28 ετών και ένα έμβρυο που χτες έγινε το απόγευμα η κηδεία τους. Πήγαν Κυριακή απόγευμα στο νοσοκομείο της Άρτας, η γυναίκα με τον άντρα της και αιμορραγία. Το έμβρυο ζούσε κανονικά, εισήλθε στη μαιευτική κλινική προκειμένου να αντιμετωπιστεί χειρουργικά την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, για την αιμορραγία της» συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος.

Και προσθέτει: «Της χορηγήθηκε αντιβίωση, έπαθε αλλεργικό σοκ στην κλινική τη μαιευτική. Εκεί πραγματικά δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι από την στιγμή που ειδοποιήθηκε ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος που είναι πάρα πολύ κοντά, επενέβησαν, διασωλήνωσαν την ασθενή, την μετέφεραν στη μονάδα ανάνηψης των χειρουργείων γιατί δεν υπήρχε κενό κρεβάτι ΜΕΘ, όλο το βράδυ ήταν πάνω στην ασθενή».

Την επόμενη ημέρα, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ «αλλά έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια, ανακοπή και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Πρέπει να δούμε αν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο».

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Οικονομία 02.10.25

Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο