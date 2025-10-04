Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τα αίτια θανάτου

Ο πόνος είναι ανείπωτος για την οικογένεια της 28χρονης αλλά και για τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς της που αδυνατούν να πιστέψουν πως έγινε αυτό το κακό.

Από την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν αναμένεται να δοθούν απαντήσεις αν όντως η 28χρονη γυναίκα πέθανε λόγο της αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε από την χορήγηση αντιβίωσης.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.

Αλλεργικό σοκ

Η 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.