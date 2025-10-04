Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή
Η οικογένεια της 28χρονης στην Άρτα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.
- Συνελήφθησαν 3 νεαροί που έκαναν παραγγελίες και λήστευαν με την απειλή όπλου τους διανομείς
- Τέσσερις ανήλικες «άδειασαν» ράφια καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας – Τις έπιασαν με τις σακούλες στα χέρια
- Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.
Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.
Τα αίτια θανάτου
Ο πόνος είναι ανείπωτος για την οικογένεια της 28χρονης αλλά και για τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς της που αδυνατούν να πιστέψουν πως έγινε αυτό το κακό.
Από την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν αναμένεται να δοθούν απαντήσεις αν όντως η 28χρονη γυναίκα πέθανε λόγο της αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε από την χορήγηση αντιβίωσης.
Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.
Αλλεργικό σοκ
Η 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.
Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
- Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
- LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
- Κανάρια Νησιά: Νεαρός με τζετ σκι παρασύρθηκε από τα κύματα – Διασώθηκε μετά από 3 ημέρες στη θάλασσα
- Νέα καταγγελία για το νοσοκομείο της Άρτας – «Το παιδί μου φώναζε, μαμά δεν μπορώ να αναπνεύσω»
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
- Εξιχνιάστηκε η επίθεση με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Κορωπί – Συνελήφθη 39χρονος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις