Άρτα: «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος»- Τι λέει η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης

Βαθιά θλίψη, αλλά και οργή κατακλύζει την οικογένεια και τους φίλους της Σπυριδούλας, της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της τόσο άδικα μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αλλεργικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιωτικού.

Οι ώρες αγωνίας κατά τη διάρκεια παραμονής της 28χρονης στο νοσοκομείο θα στοιχειώνουν για πάντα τον συζύγου της 28χρονης. Σε λίγους μήνες θα ερχόταν στη ζωή και το δεύτερο μωράκι του.

Όλοι κάνουν λόγο για μια υγιέστατη έγκυο, που πήγαινε στη δουλειά της κανονικά. Τίποτα δεν προμήνυε το ‘’κακό’’ που ερχόταν.

Τα αμείλικτα ερωτήματα της τραγωδίας

Πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα που βασανίζουν τους συγγενείς της αδικοχαμένης Σπυριδούλας:

1) Έγινε σωστά ο έλεγχος για αλλεργίες; Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας, Σταματία Μάρκου η χορήγηση του αντιβιωτικού έγινε με τηλεφωνικές οδηγίες του γιατρού προς τον ειδικευόμενο. Η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν από λίγους μήνες χωρίς ωστόσο τότε να εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση.

2) Υπήρξε καθυστέρηση στην αντίδραση του προσωπικού; Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη κατά την εισαγωγή και τη νοσηλεία της.

3) Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για αναφυλακτικό σοκ;

4)Άλλο ένα ερώτημα που βασανίζει τους συγγενείς της Σπυριδούλας είναι το αν υπήρξε ιατρική αμέλεια ή ήταν απρόβλεπτη επιπλοκή;

5) Η απουσία ειδικευμένου γιατρού και η τηλεφωνική καθοδήγηση προκαλεί έντονο προβληματισμό για το αν υπήρξε και διαφωνία μεταξύ των γιατρών;

«Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματός της»

Η δικηγόρος της οικογένειας της Σπυριδούλας μιλά για «εγκληματικές παραλείψεις» από το προσωπικό του νοσοκομείου. Η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης μιλώντας στην Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου, πριν ακόμα κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις. Δεν σας κρύβω ότι μου προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη. Διότι με ποιον τρόπο ένιωσε ο ίδιος ότι έχει ευθύνη ή με ποιο τρόπο ο ίδιος αμφισβητεί την ορθότητα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και θωρείσαι ότι χρήζει περαιτέρω επίβλεψης από έναν τεχνικό σύμβουλο η όλη διαδικασία;».

Ενώ η δικηγόρος αποκάλυψε: «Είχαμε μια ενημέρωση χθες το βράδυ, η οικογένεια, από κάποιο μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ίδιο νοσοκομείο ότι τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας πετάχτηκαν την επόμενη μέρα. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Προφορικά η αξιότιμη κυρία εισαγγελέας έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν έχουν καταστραφεί τα δείγματα, Επίσημη όμως ενημέρωση από τον κύριο διοικητή δεν έχει σταλεί ακόμα».

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στα αποτελέσματα της εκταφής, που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του τραγικού θανάτου της 28χρονης Σπυριδούλας.