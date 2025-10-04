Νέα καταγγελία για το νοσοκομείο της Άρτας – «Το παιδί μου φώναζε, μαμά δεν μπορώ να αναπνεύσω»
Μετά τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το νοσοκομείο της Άρτας
Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι ο άδικος θάνατος της 28χρονης Σπυριδούλας έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου από καταγγελίες που γίνονται για το νοσοκομείο της Άρτας.
Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε μία μητέρα που έχει χάσει την κόρη της. Όπως λέει χαρακτηριστικά «όποιος μπαίνει στο νοσοκομείο της Άρτας όρθιος, βγαίνει ξαπλωτός».
Η καταγγελία της μητέρας
Όπως ανέφερε η μητέρα για την 40χρονη κόρη της, που δεν είναι δυστυχώς πια εν ζωή, όταν αρρώστησε έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο της Άρτας.
Ο παθολόγος έβαζε στην κόρη της, όπως καταγγέλλει η μητέρα, πάρα πολλούς ορούς, με αποτέλεσμα ο οργανισμός της ασθενούς να αντιδράσει και η κοιλιά της να πρηστεί και να μην μπορεί να αναπνεύσει.
Την κατάσταση αυτή περιέγραψε η μητέρα στον γιατρό και τον ίδιο να λέει όπως είπε η μητέρα «και τι να κάνω εγώ;».
