Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί, με εντολή εισαγγελέα, η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο στην Άρτα.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο.

Επίσης, με εντολή του εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελός της και έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Άρτας χορήγησαν αντιβίωση και η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ, που τελικά της στοίχισε τη ζωή.

Η οικογένεια της 28χρονης είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας δεν γνώριζε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως ανέφερε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί.

«Το αλλεργικό σοκ είναι μία διαχείριση περιστατικού πολύ δύσκολη και ανάλογα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πως θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός, το προσωπικό που θα διαχειριστεί το περιστατικό. Αυτό είναι ένα πακέτο της στιγμής που μπορεί να το εξηγήσει μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής που είναι εκεί και κανένας άλλος. Μπορεί ένα φάρμακο να το έχει πάρει κάποιος και να μην σου κάνει αντίδραση και να το πάρεις τρίτη φορά και να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό είναι σπάνιο. Όμως υπάρχει», είπε.