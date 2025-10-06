Αρτα: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση για την 28χρονη έγκυο
Η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.
Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης.
Η σορός της μεταφέρθηκε στα Γιάννενα μετά την εκταφή που έγινε παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή.
Η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζητά απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, κάνοντας λόγο για λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της.
Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.
Η 28χρονη προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.
Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
