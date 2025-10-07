Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η νεκροψία – νεκροτομή της 28χρονης εγκύου που «κατέληξε» στο νοσοκομείο της Άρτας.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά την εκταφή, όπου έγινε και λήψη δειγμάτων προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Στόχος είναι να διαλευκανθεί αν ο θάνατος οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης και αν η χορήγηση αδρεναλίνης εγκαίρως θα της έσωζε την ζωή.

Επίσης, θα φανεί αν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χορηγήθηκε άλλο φάρμακο, αντί της αδρεναλίνης που ίσως έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υγείας της 28χρονης.

Τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία της 28χρονης έγινε αμέσως μετά τον θάνατό της, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας έγινε εκταφή ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία –όπως υπογραμμίζει η οικογένειά της- η άτυχη γυναίκα δεν έλαβε την κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της.

Απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.

Η οικογένεια ζητά απαντήσεις σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε και τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν και οδήγησαν μία υγιή μητέρα στον θάνατο.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση που αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή μητέρα.

Οι συγγενείς της άτυχης 28χρονης μιλούν για δολοφονία από αμέλεια, καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου δεν ενήργησε σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Η αδελφή της αδικοχαμένης εγκύου υποστήριξε ότι η 28χρονη δολοφονήθηκε. «Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί» σημείωσε, τονίζοντας ότι της προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ όμως δεν την έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης.

«Δόθηκε κάποιο άλλο φάρμακο που δεν βοήθησε πουθενά» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας τόνισε: «Ήμουν έξω από το δωμάτιο και τους άκουγα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν μέσα, αλλά ψάχνανε παντού».