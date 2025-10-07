newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Άρτα: Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν απαντήσεις για το θάνατο της 28χρονης εγκύου
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025

Άρτα: Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν απαντήσεις για το θάνατο της 28χρονης εγκύου

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο - Ερωτηματικό η χορήγηση αδρεναλίνης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η νεκροψία – νεκροτομή της 28χρονης εγκύου που «κατέληξε» στο νοσοκομείο της Άρτας.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά την εκταφή, όπου έγινε και λήψη δειγμάτων προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Στόχος είναι να διαλευκανθεί αν ο θάνατος οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης και αν η χορήγηση αδρεναλίνης εγκαίρως θα της έσωζε την ζωή.

Επίσης, θα φανεί αν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χορηγήθηκε άλλο φάρμακο, αντί της αδρεναλίνης που ίσως έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υγείας της 28χρονης.

Τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία της 28χρονης έγινε αμέσως μετά τον θάνατό της, ωστόσο μετά από αίτημα της οικογένειας έγινε εκταφή ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία –όπως υπογραμμίζει η οικογένειά της- η άτυχη γυναίκα δεν έλαβε την κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της.

Απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.

Η οικογένεια ζητά απαντήσεις σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε και τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν και οδήγησαν μία υγιή μητέρα στον θάνατο.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση που αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή μητέρα.

Οι συγγενείς της άτυχης 28χρονης μιλούν για δολοφονία από αμέλεια, καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου δεν ενήργησε σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Η αδελφή της αδικοχαμένης εγκύου υποστήριξε ότι η 28χρονη δολοφονήθηκε. «Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί» σημείωσε, τονίζοντας ότι της προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ όμως δεν την έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης.

«Δόθηκε κάποιο άλλο φάρμακο που δεν βοήθησε πουθενά» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας τόνισε: «Ήμουν έξω από το δωμάτιο και τους άκουγα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν είχαν μέσα, αλλά ψάχνανε παντού».

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
