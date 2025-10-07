Αττικόν: «Τους είπα ότι είναι αλλεργικό το παιδί» – Τι λέει η μητέρα της 22χρονης που της έδωσαν λάθος φάρμακο

Λίγες μόνο ημέρες μετά τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, ένα νέο περιστατικό αυτή τη φορά στο Χαϊδάρι και το νοσοκομείο Αττικόν προκαλεί εύλογα ανησυχία.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής οι δύο νοσηλεύτριες χορηγούν φάρμακο για αντιμετώπιση μυκήτων το οποίο όμως προοριζόταν για άλλον ασθενή. Η κοπέλα παρουσιάζει αλλεργική αντίδραση που ευτυχώς γίνεται άμεσα αντιληπτή από τις νοσηλεύτριες και τους γιατρούς.

«Της λέω ότι είναι αλλεργικό το παιδί»

Η μητέρα της 22χρονης μίλησε αποκλειστικά στο Live News λέγοντας πως η κόρη της αναρρώνει και πως η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

«Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι καλά το παιδί αυτή την στιγμή. Έχουμε βάλει δικηγόρο. Η αντιβίωση δόθηκε ενώ εγώ ήμουν εδώ».

Είναι βράδυ Κυριακής. Η 22χρονη νοσηλεύεται στο τμήμα βραχείας νοσηλείας όταν ξαφνικά δύο νοσηλεύτριες 48 και 55 ετών πηγαίνουν από πάνω της έτοιμες να της χορηγήσουν αντιμυκητιασικό φάρμακο, που όμως δεν χρειαζόταν.

«Η κοπέλα νοσηλευόταν και δεν είχε πάρει αντιβίωση, τρεις ημέρες και έρχεται ξαφνικά και της βάζει αντιβίωση. Ρωτάω για ποιο λόγο μπαίνει η αντιβίωση της λέω. Μου λέει: «η (επίθετο 22χρονης) δεν είστε;», λέω: «ναι», «άρα» μου λέει: «για εσάς είναι η αντιβίωση» και συνεχίζει και την βάζει. Και της λέω: «είναι αλλεργική, είναι αλλεργικό το παιδί» της λέω».

Προοριζόταν για άλλη ασθενή

Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων το φάρμακο αυτό για τους μύκητες προοριζόταν για άλλη ασθενή στον θάλαμο. Αποτέλεσμα η 22χρονη μέσα στα επόμενα λεπτά να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση που ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτή. Η κινητοποίηση των γιατρών ήταν άμεση.

«Με το που φεύγει, σηκώνεται το παιδί καθιστό και αρχίζει και της κάνει αλλεργία. Τρέχω κατευθείαν, την φωνάζω και της λέω: «έλα βγάλε την, της έκανε αλλεργία». Δύσπνοια, κοκκινίλα, κοκκίνισε ολόκληρη, βήχα και μετά μελάνιασε. Συνήλθε αμέσως γιατί ήρθαν κατευθείαν οι γιατροί και της χορηγήσαν αυτά που έπρεπε να της χορηγήσουν».

«Ειδοποίησαν τους γιατρούς και οι αλλεργική αντίδραση αμέσως αντιμετωπίστηκε και η ασθενής είναι καλά στην υγεία της», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση του «ΑΤΤΙΚΟΝ» & η ΕΔΕ

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ με τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραδέχεται πως χορηγήθηκε στην ασθενή φάρμακο που δεν χρειαζόταν και το οποίο της προκάλεσε την αλλεργική αντίδραση.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ο πατέρας της 22χρονης μετά το περιστατικό υπέβαλε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο νοσηλεύτριες για σωματική βλάβη από αμέλεια.

«Ήρθαν οι αστυνομικοί πήραν τις δύο νοσηλεύτριες και αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ελεύθερες», είπε ο κ. Γιαννάκος.

Εκείνη την ημέρα στον θάλαμο βραχείας νοσηλείας υπήρχαν 15 ασθενείς με 2 νοσηλεύτριες στη βάρδια. Η εσωτερική έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη και μπέρδεψαν τους φακέλους των ασθενών με την οικογένεια της 22χρονης πάντως να έχουν απευθυνθεί ήδη σε δικηγόρο.

Η ασθενής αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.