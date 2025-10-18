magazin
Culture Live 18 Οκτωβρίου 2025 | 21:00

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy’s Early Path to Leadership» του Scott Badler, εξερευνά τα χρόνια πριν ο Κένεντι γίνει σούπερσταρ πολιτικός -από τα προβλήματα υγείας και την αδυναμία του να διατηρήσει το βάρος του μέχρι τη σύνθετη σχέση του με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τζόζεφ Τζούνιορ και, όπως λέει ο συγγραφέας, «πώς ένας συχνά απερίσκεπτος νεαρός Τζακ άρχισε να διοχετεύει τη γοητεία και την ευφυΐα του σε ιδιότητες που θα τον έκαναν έναν μεγάλο ηγέτη».

Σε ηλικία 18 ετών, ο JFK συνελήφθη και πέρασε μια νύχτα στη φυλακή στο Martha’s Vineyard

Σύμφωνα με τον Scott Badler, τον Ιούλιο του 1935, ο Τζακ και ο αδελφός του Τζόζεφ Τζούνιορ διοργάνωσαν ένα ξέφρενο πάρτι μετά την ετήσια ναυτική Edgartown Regatta, το οποίο ξέφυγε από τον έλεγχο, με κατεστραμμένα έπιπλα ξενοδοχείου και ανεπιθύμητους καλεσμένους.

Όταν έφτασε η αστυνομία, συνέλαβε τους αδελφούς για διατάραξη της δημόσιας τάξης και βανδαλισμό. Το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς το σοκ του Τζακ όταν του έβαλαν χειροπέδες και πέρασε τη νύχτα σε ένα κελί — με ένα νεκρό ποντίκι στη γωνία.

Γράφει ο Badler: «ο πατέρας τους, ο Τζόζεφ Πάτρικ, θα μπορούσε να τους ελευθερώσει με ένα μόνο τηλεφώνημα. Αντ’ αυτού, άφησε σκόπιμα τους γιους του στη φυλακή όλη τη νύχτα για να τους δώσει ένα μάθημα. Ήταν μια καθοριστική στιγμή. Ο Τζακ συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να βασίζεται στην κρίση του μεγαλύτερου και αγαπημένου αδελφού του και ότι έπρεπε να εμπιστεύεται το δικό του ένστικτο — ένα κρίσιμο βήμα για να γίνει ανεξάρτητος».

«Ήταν η πρώτη του αμειβόμενη εργασία, κερδίζοντας ένα δολάριο την ημέρα κατασκευάζοντας τούβλα από πηλό — αναμειγνύοντας χώμα, νερό, άμμο και πευκοβελόνες και ψήνοντάς τα στον ήλιο»

Photo: Wikimedia Commons

Η πρώτη του «αμειβόμενη δουλειά» ήταν η κατασκευή τούβλων στην Αριζόνα το 1936

«Για να αποκτήσει μυϊκή δύναμη για την ομάδα ποδοσφαίρου του Χάρβαρντ, ο πατέρας του τον έστειλε σε ένα ράντσο στην Αριζόνα» λέει ο Badler. «Ήταν η πρώτη του αμειβόμενη εργασία, κερδίζοντας ένα δολάριο την ημέρα κατασκευάζοντας τούβλα από πηλό — αναμειγνύοντας χώμα, νερό, άμμο και πευκοβελόνες και ψήνοντάς τα στον ήλιο. Η ζέστη ήταν τόσο έντονη που συχνά έμενε με τα εσώρουχά του. Ήταν μια έντονη αντίθεση με την προνομιούχα ανατροφή του».

Ήταν τόσο αδύνατος, που η αδελφή του ανησυχούσε ότι είχε φτάσει τα 57 κιλά

«Όλη η νεανική του ζωή ήταν μια μάχη με χρόνια προβλήματα υγείας»,λέει ο Badler, ο οποίος σημειώνει ότι ο Τζακ ζύγιζε 67 κιλά και ήταν 1,83 μ. ύψος όταν ήταν πρωτοετής φοιτητής στο κολέγιο. Στο Choate (εσωτερικό σχολείο), ήταν γνωστός για το αδύνατο και ευπαθές του σώμα, σημειώνει ο Badler, «κερδίζοντας το σχολικό ρεκόρ για τον περισσότερο χρόνο που πέρασε στο ιατρείο».

Τα προβλήματα υγείας του συνεχίστηκαν στο Χάρβαρντ. Ο JFK έγινε τόσο αδύνατος που όταν οι δημοσιογράφοι ήθελαν να τον φωτογραφίσουν για την ομάδα κολύμβησης, αρνήθηκε, σηκώνοντας το πουκάμισό του για να δείξει τα «πλευρά του που προεξείχαν».

Οι σωματικές επιπτώσεις του πολέμου ήταν ακόμη πιο σοβαρές. Στον Ειρηνικό, το βάρος του έπεσε επικίνδυνα χαμηλά, αφού έχασε 11 κιλά. Όταν επέστρεψε, η αδελφή του Κικ Κένεντι σοκαρίστηκε από την τόσο αδύνατη εμφάνισή του. «Αναγκάστηκε να περάσει ώρες σε απομόνωση και ενδυνάμωση, αλλά επίσης αυτή η δοκιμασία ενίσχυσε την αποφασιστικότητά του και φύτεψε έναν βαθύ σπόρο ενσυναίσθησης» γράφει ο Badler.

«Οι ασκήσεις είναι πολύ ευχάριστες και εξαιρετικά χρήσιμες. Μόνο που κατάφερα ήταν να τραυματίσω την πλάτη μου στην άσκηση 1, μάθημα 4»

Photo: Wikimedia Commons

Ο JFK τελικά ζητά το πρόγραμμα ενδυνάμωσης του bodybuilder Τσαρλς Άτλας

«Φοβούμενος ότι θα αδυνατίσει σωματικά ενώ ήταν κολλημένος σε μια δουλειά γραφείου στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας το 1942, ζήτησε το πρόγραμμα ενδυνάμωσης και υγείας του Τσαρλς Άτλας» λέει ο Badler. (Ο Άτλας ήταν διάσημος για τις συμβουλές του για body building για «κοκαλιάρηδες αδύναμους»).

Σύμφωνα με τον Badler, ο JFK έγραψε στον στενό του φίλο Λεμ Μπίλινγκς: «Οι ασκήσεις είναι πολύ ευχάριστες και εξαιρετικά χρήσιμες. Μόνο που κατάφερα ήταν να τραυματίσω την πλάτη μου στην άσκηση 1, μάθημα 4».

«Είναι μια εικόνα που τον κάνει πιο ανθρώπινο: ένας άντρας που εξαντλήθηκε από το ίδιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης που διαφημιζόταν στο πίσω μέρος των κόμικς» παρατηρεί ο Badler.

Ο JFK μερικές φορές κοιμόταν σε σανίδα από κόντρα πλακέ λόγω του πόνου στην πλάτη

«Ο πόνος στην πλάτη του ήταν χρόνιος και συχνά ένιωθε πιο άνετα να κοιμάται σε μια σανίδα παρά σε ένα στρώμα» λέει ο Badler. Όταν νοίκιασε ένα εξοχικό κοντά στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (όπου παρακολουθούσε μεταπτυχιακά μαθήματα το φθινόπωρο του 1940), ο Badler λέει: «Είπε στον ιδιοκτήτη ότι δεν χρειαζόταν κρεβάτι, προτιμώντας να κοιμάται σε μια σανίδα από κόντρα πλακέ. Έκανε το ίδιο στο κέντρο εκπαίδευσης PT boat στο Ρόουντ Άιλαντ, ζητώντας από έναν φίλο να τον βοηθήσει να βρει ένα ξυλουργείο για να κόψει μια σανίδα και να την βάλει κάτω από το στρώμα του. Αυτό λέει πολλά για τη σοβαρότητα του καθημερινού πόνου του και τη συνήθειά του να τον αντέχει χωρίς να παραπονιέται».

Ολίβια ντε Χάβιλαντ / Photo: Wikimedia Commons

Ο JFK απορρίφθηκε από την ηθοποιό Ολίβια ντε Χάβιλαντ

«Τον 1945, σε ένα πάρτι, γοητεύτηκε αμέσως από την Ολίβια Ντε Χάβιλαντ και την προσκάλεσε σε δείπνο, αλλά εκείνη αρνήθηκε, λέγοντας ότι είχε ήδη άλλα σχέδια», λέει ο Badler. «Αργότερα, έμεινε έκπληκτος όταν την είδε να δειπνεί με τον μεσήλικα συγγραφέα Λούντβιχ Μπέμελμανς. Ήταν μια πρώιμη εκπαίδευση σε έναν κόσμο όπου η γοητεία δεν ήταν πάντα αρκετή και η εξουσία –είτε στον κινηματογράφο είτε στην πολιτική– ήταν το απόλυτο νόμισμα».

Όταν μια γυναίκα του έσπρωξε το μωρό της για να το φιλήσει, ο Τζακ το κράτησε μακριά, τονίζοντας ότι δεν ήταν τύπος που φιλούσε μωρά

YouTube thumbnail

Δεν ήταν γεννημένος πολιτικός

«Δεν ήταν ο τυπικός, φιλικός προς τα παιδιά πολιτικός που είχε συνηθίσει η Βοστώνη» λέει ο Badler και συνεχίζει: «Οι πρώτες ομιλίες του συχνά γίνονταν σε υψηλό τόνο και μονότονη φωνή. Ένας ψηφοφόρος σχολίασε ότι έμοιαζε με ένα μικρό αγόρι ντυμένο με τα ρούχα του πατέρα του. Και όταν μια γυναίκα του έσπρωξε το μωρό της για να το φιλήσει, ο Τζακ το κράτησε μακριά, τονίζοντας ότι δεν ήταν τύπος που φιλούσε μωρά. Η αρχική του αμηχανία ήταν ένα κρυφό δώρο, ωστόσο. Τον ανάγκασε να χτίσει μια πολιτική ταυτότητα βασισμένη στην ουσία, την νοημοσύνη και την ιδιότητά του ως ήρωα πολέμου, αντί για κενές χειραψίες, κάτι που τελικά τον έκανε πιο συναρπαστικό υποψήφιο».

*Με στοιχεία από people.com

