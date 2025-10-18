magazin
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ZU Champagneria: Το νέο urban στέκι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η σαμπάνια
Fizz 18 Οκτωβρίου 2025 | 12:45

ZU Champagneria: Το νέο urban στέκι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η σαμπάνια

Αν βρεθείτε σε μια από τις πιο αγαπημένες πλατείες του κέντρου της πόλης, κάντε μια στάση.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Spotlight

Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης έκανε την εμφάνισή του ένας νέος προορισμός, που προσδοκά να γίνει το αγαπημένο σου all-day σημείο: το «ZU Champagneria».

Στο νούμερο 6 της πλατείας, ένας νέος χώρος ανοίγει τις πόρτες του προσφέροντας κάτι περισσότερο από έναν απλό καφέ ή ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Με σύγχρονη urban αισθητική, σχεδιαστική ταυτότητα που φλερτάρει με το βιομηχανικό αλλά παραμένει φιλόξενη, και έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας, το «ZU Champagneria» σε προσκαλεί να αφεθείς στη ροή της ημέρας, από το πρώτο φως μέχρι αργά το βράδυ.

Η κουζίνα του συνδυάζει ιταλική και ελληνική παράδοση με μοντέρνες δημιουργικές πινελιές

Δημιουργώντας πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην οικειότητα και την έκπληξη.

Από το brunch μέχρι τα βραδινά comfort dishes, κάθε γεύση φέρει την υπογραφή της ομάδας του restaurant που ξέρει πώς να δώσει γαστρονομικό χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό πιάτο.

Και αν η κουζίνα κερδίζει τις εντυπώσεις, το bar αναλαμβάνει να τις διατηρήσει, με signature cocktails που ξεχωρίζουν.

H signature cocktail list, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η σαμπάνια

Όλα τα signature cocktails περιέχουν σαμπάνια και κάθε cocktail είναι προσεγμένο, μελετημένο και δημιουργημένο αποκλειστικά για το ZU Champagneria, καθιστώντας την εμπειρία πραγματικά μοναδική.

Πρόκειται για ένα μαγαζί που ειδικεύεται στα cocktails και προσφέρει συνταγές που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο σημείο της πόλης» αναφέρει ο Αλέξανδρος Συρόπουλος, μάνατζερ του «ZU Champagneria».

Στην κουζίνα, συναντάμε έναν ενδιαφέροντα… διάλογο ανάμεσα στην ιταλική και την ελληνική γαστρονομία

«Το μενού περιλαμβάνει αγαπημένες ιταλικές γεύσεις –πίτσα, μακαρονάδες και φρέσκες σαλάτες– οι οποίες δένουν αρμονικά με ελληνικά στοιχεία, συμπληρώνει ο κος Συρόπουλος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σοφρίτο, πιάτο-γέφυρα ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Ιταλία, μαγειρεμένο με τον ίδιο «μαμαδίστικο» τρόπο. Θα λέγαμε πως εδώ η «μαμά η Ελληνίδα» συναντά τη «μαμά την Ιταλίδα», και μαζί δημιουργούν μια κουζίνα με ταυτότητα.

Οι σαλάτες αποτελούν μια πρόταση του 2025: μοντέρνες, ευφάνταστες και για όλα τα γούστα.

Από σαλάτα με κινόα, μέχρι πιο gourmet επιλογές με σολομό, προσούτο ή μπουράτα, το μενού προσφέρει ποικιλία και ισορροπία, συνδυάζοντας τη γευστική απόλαυση με τη σύγχρονη διατροφική φιλοσοφία.

Τέλος, τα επιδόρπια δεν θα μπορούσαν να λείπουν – και εδώ η προσέγγιση είναι fusion: από απολαυστικά τσούρος και σοκολατόπιτα, μέχρι κλασική πορτοκαλόπιτα, κάθε γλυκό αποτελεί το ιδανικό κλείσιμο μιας πολυσύνθετης γευστικής εμπειρίας».

Πληροφορίες

ZU Champagneria – Πλατεία Αγίας Ειρήνης 6

Instagram: ZU ATHENS

Facebook: ZU Athens

Τηλ.: +30 21 0324 3096

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme
Fizz 18.10.25

Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme

Τα καυτά τους φιλιά έφεραν την ταινίας τους Marty Supreme στο προσκήνιο, προτού καν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Ωστόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»
Ψυχική υγεία 17.10.25

Μπεκ Σε-χι: Πέθανε η συγγραφέας του «Θέλω να πεθάνω αλλά θέλω να φάω τόκποκι»

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Μπεκ Σε-χι κατάφερε να συμπυκνώσει τον παράδοξο, αλλά τόσο ανθρώπινο, αγώνα ανάμεσα στο «σκοτάδι» της κατάθλιψης και την επιθυμία για ζωή σε ένα βιβλίο

Σύνταξη
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο