ZU Champagneria: Το νέο urban στέκι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η σαμπάνια

Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης έκανε την εμφάνισή του ένας νέος προορισμός, που προσδοκά να γίνει το αγαπημένο σου all-day σημείο: το «ZU Champagneria».

Στο νούμερο 6 της πλατείας, ένας νέος χώρος ανοίγει τις πόρτες του προσφέροντας κάτι περισσότερο από έναν απλό καφέ ή ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Με σύγχρονη urban αισθητική, σχεδιαστική ταυτότητα που φλερτάρει με το βιομηχανικό αλλά παραμένει φιλόξενη, και έναν αέρα ανεπιτήδευτης κομψότητας, το «ZU Champagneria» σε προσκαλεί να αφεθείς στη ροή της ημέρας, από το πρώτο φως μέχρι αργά το βράδυ.

Η κουζίνα του συνδυάζει ιταλική και ελληνική παράδοση με μοντέρνες δημιουργικές πινελιές

Δημιουργώντας πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην οικειότητα και την έκπληξη.

Από το brunch μέχρι τα βραδινά comfort dishes, κάθε γεύση φέρει την υπογραφή της ομάδας του restaurant που ξέρει πώς να δώσει γαστρονομικό χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό πιάτο.

Και αν η κουζίνα κερδίζει τις εντυπώσεις, το bar αναλαμβάνει να τις διατηρήσει, με signature cocktails που ξεχωρίζουν.

H signature cocktail list, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η σαμπάνια

Όλα τα signature cocktails περιέχουν σαμπάνια και κάθε cocktail είναι προσεγμένο, μελετημένο και δημιουργημένο αποκλειστικά για το ZU Champagneria, καθιστώντας την εμπειρία πραγματικά μοναδική.

Πρόκειται για ένα μαγαζί που ειδικεύεται στα cocktails και προσφέρει συνταγές που δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο σημείο της πόλης» αναφέρει ο Αλέξανδρος Συρόπουλος, μάνατζερ του «ZU Champagneria».

Στην κουζίνα, συναντάμε έναν ενδιαφέροντα… διάλογο ανάμεσα στην ιταλική και την ελληνική γαστρονομία

«Το μενού περιλαμβάνει αγαπημένες ιταλικές γεύσεις –πίτσα, μακαρονάδες και φρέσκες σαλάτες– οι οποίες δένουν αρμονικά με ελληνικά στοιχεία, συμπληρώνει ο κος Συρόπουλος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σοφρίτο, πιάτο-γέφυρα ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Ιταλία, μαγειρεμένο με τον ίδιο «μαμαδίστικο» τρόπο. Θα λέγαμε πως εδώ η «μαμά η Ελληνίδα» συναντά τη «μαμά την Ιταλίδα», και μαζί δημιουργούν μια κουζίνα με ταυτότητα.

Οι σαλάτες αποτελούν μια πρόταση του 2025: μοντέρνες, ευφάνταστες και για όλα τα γούστα.

Από σαλάτα με κινόα, μέχρι πιο gourmet επιλογές με σολομό, προσούτο ή μπουράτα, το μενού προσφέρει ποικιλία και ισορροπία, συνδυάζοντας τη γευστική απόλαυση με τη σύγχρονη διατροφική φιλοσοφία.

Τέλος, τα επιδόρπια δεν θα μπορούσαν να λείπουν – και εδώ η προσέγγιση είναι fusion: από απολαυστικά τσούρος και σοκολατόπιτα, μέχρι κλασική πορτοκαλόπιτα, κάθε γλυκό αποτελεί το ιδανικό κλείσιμο μιας πολυσύνθετης γευστικής εμπειρίας».

Πληροφορίες

ZU Champagneria – Πλατεία Αγίας Ειρήνης 6

Instagram: ZU ATHENS

Facebook: ZU Athens

Τηλ.: +30 21 0324 3096